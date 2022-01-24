İngiltere’de Bir Robot Süpürge Çalıştığı Otelden Firar Etti: Robot Süpürgeye Sosyal Medyadan Destek Yağdı

Gelişen teknolojiyle birlikte hayatımızın birçok alanında işlerimizi kolaylaştırması için elektronik aletler kullanıyoruz. Bunlardan biri de özellikle son yıllarda popülerliği artan robot süpürgeler. İngiltere’de ise robot süpürgeyle ilgili olarak oldukça komik bir olay yaşandı. Bir robot süpürge, çalıştığı otelden firar ederek kayıplara karıştı.

Travelodge şirketinin bir otelinde çalışan robot süpürge, mesai saatleri içerisinde otelden kaçarak hızla uzaklaştı. Robotun kaçışını sosyal medyadan duyuran Travelodge Cambridge Orchard Park çalışanı, paylaşımında robot süpürgenin ‘can havliyle’ kaçtığını ifade etti.

Robot süpürgenin kaçtığını 15 dakika sonra fark ettiğini söyleyen personel, cihazın o süre zarfında her yere gitmiş olabileceğinin mümkün olduğunu söyledi.

Evlerde de sıklıkla kullanılan robot süpürgeler, sensörleri sayesinde karşılarına çıkan engelleri fark ederek yönünü değiştiriyor ya da bulundukları binayı/odayı haritalandırarak belirtilen haritanın dışına çıkmadan temizlik yapıyor. Ancak bu robot süpürge, binanın çıkış kapısına geldiğinde durmadı ve kendisini otelin dışına attı.

Robot süpürgenin kaçış hikayesi sosyal medyada viral haline gelirken, personeller bulunması halinde robotun teslim edilmesini talep etti.

Robot süpürgenin bu kaçışının ardından cihazı aramak için çalışmalara başlandı. Görevliler, robot süpürgeyi bulup otele teslim eden kişiye otelin barında içki ikram edeceklerini duyururken, cihazın kaçışı sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Robotun ‘özgür olmasını’ destekleyenler, ‘Özgür ol küçüğüm’, ‘Git küçük robot, git!’ şeklinde paylaşımlar yaparken, bir kullanıcı da robot kıyametinin böyle başladığını söyleyerek espri yaptı.

Kaçan Robot Süpürge Yakalandı

BBC’nin haberi göre robot süpürge Cuma günü öğleden sonra, çalılardan yapılmış çitlere takılmış bir halde, ön bahçede çalışan bir otel temizlikçisi tarafından bulundu. Olayın ardından gazeteye konuşan otel yetkilileri, robot süpürgenin ‘şimdi robot süpürge ailesinin geri kalanıyla birlikte bir rafta mutlu bir şekilde oturduğunu’ kaydetti.