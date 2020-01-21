Robot Tanklar Devriyeye Çıkmaya Başladı

Qinetiq tarafından üretilen yeni robot tank modelleri ilerleyen dönemlerde pek çok şeyin değişmesine yol açabilir.

Robot Tanklar ile Tanışın

Temel olarak baktığımızda insansız araçlar geçmişten bu yana kafamızı kurcalayan ve üzerinde yoğun uğraşların verildiği bir alan olarak karşımıza çıkıyor. 1985 yılında bu yönde bir atılım olan M247 modelinin (hemen alttaki görsel) fişini çeken Amerika bunu denemiş ancak başaramamıştı. Evet, bu büyük bir başarısızlık olabilir. Ancak geldiğimiz noktada dijital teknoloji ve yapay zeka önemli ilerlemeler kaydetti ve oyunun kuralları değişebilir.

Bugün dünyanın dört bir yanındaki savunma şirketleri insansız paletli araçları kullanıma sunmak için yoğun çaba harcıyor ve adeta bir yarış içindeler. Mühendisler her şeyden önce özerkliğin nihai hedefi olan makine bağımsızlığı üzerinde de yoğun bir çalışma sürecinde. Tabii bu teknolojinin ne kadar ilerleyeceği veya ne kadar hızlı ilerleyeceği konusunda bazı çelişkili görüşler bulunmakta.

Bu yeni nesil robot tanklar savaşın seyrini değiştirebilir mi? Eğer öyle ise bunlara ne kadar güvenebiliriz?

Devriye Gezmeye Başladılar

Şu sıralar Mali'de görev yapan Estonya askerleri insansız kara araçlarından destek almaya başladı. Tabii her zaman tank değil, hemen aşağıda göreceğiniz araç gıda ve mühimmat gibi malzemeler taşıyor. Herhangi bir geleneksel zırhlı aracın arkasına takılan ve onu takip eden bu araç, oldukça itaatkar gibi.

Seçilen varyasyona bağlı olarak Titan, sarf malzemeleri ya da ağır makineli tüfek taşıyabilir. Kızılötesi sensörler ya da termal görüntüleme sensörleri ile yoldaşlarını koruyabilir ve tehlikeleri erken fark edip müdahale etme fırsatını bulabilir. Hibrit motora sahip olan Titan, bir insan tarafından kontrol edilebileceği gibi kendi sistemi üzerinden de hareket edebilir.

Silahsız (?)

Bu cihazların şu aşamada insan müdahalesini en aza indirmek için tasarlandığını belirten Qinetiq yetkilileri, şu sıralar silah kullanma yetkisi açısından herhangi bir adım atmayı planlamadıklarını söyledi.

"İnsanlar bile bir sivil ile bir düşman arasında ayrım yapmakta zorlanabiliyor. Üstelik insanlar bu tip ayrımlarda oldukça yeteneklidir. Ancak düşmanın siviller arasında saklandığı Afganistan'a bakın. Bu nedenle yazılımlara asla silah ateşleme yeteneğini vermeyeceğiz. En azından bir süre."

Bu teknoloji kullanmak için önümüzde halen uzun yıllar var. Buna karşın insansız araçlarla birlikte bu tip sorunlarda can kaybını önlemek mümkün hale gelebilir. Peki siz bu teknoloji hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi iletebilirsiniz.