Robot Yastık Somnoz ile Uyku Probleminize Son Verin

Son zamanlarda robotlar hayatımızın her alanına öyle hızlı bir şekilde girmeye başladı ki artık çıkan haberlere dahi şaşırmıyoruz. Bu robotlardan bazıları hayvanlardan esinlenerek yapılırken, bazıları da biz insanlardan esinlenilenerek yapılıyor. Fakat şimdi göreceğiniz robot, oldukça farklı. İşte karşınızda uyku probleminize son verecek robot yastık Somnoz!

Somnoz ismindeki robot yastık, rahat nefes almanızı sağlayarak, uykuya dalmanıza yardımcı oluyor. Hatta keyifli bir uyku çekmeniz için yumuşak bir müzik dahi çalabiliyor. Haftalık uyku durumunuzu takip eden ve veri halinde size sunan yastık, akıllı telefonunuza entegre bir şekilde çalışıyor.

Hollanda'daki Delft Üniversitesi'ndeki Robotik Enstitüsü tarafından tasarlanan yastık, insanların uyku problemlerini aşmalarına yardımcı olmak istiyor. Araştırmacılar, uyuma sorunlarının nasıl aşıldığına baktıklarında birçoğunun ilaçlar aracılığı ile çözüldüğünü görmüşler. İnsanlara ilaçlardansa mekanik bir çözüm getirmeyi düşünürken, bu robot yastık fikri akıllarına gelmiş.

Araştırmacılar, tasarladıkları robot yastığı üniversitedeki 85 kişi üzerinde test etmişler. Somnoz ismi verilen yastığı kullanan kişiler uykuya çok daha rahat daldıklarını ve uykusuzluğun verdiği stresi hissetmediklerini ifade ettiler.

Araştırma ekibi, robot yastıklarının tasarımını ve özelliklerini çok daha ileri seviyeye taşımak istediklerini ve bu amaçla çalışmalarına hız vereceklerini söyledi. Klinik deneylerin 2018 yılında başlayacağını ifade eden araştırmacılar, yastığın satışına başlamak için sabırsızlandıklarını söylediler.