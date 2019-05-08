Robot Zeybek Avrupa’da Birincilik İçin Yarışacak!

Türkiye’nin nadir robot yarışmalarından bir tanesi olan Steam Cup Turkey, kıyasıya rekabete sahne olmuştu. Bu yarışmanın birincisi olan Robot Zeybek, Harmandalı Zeybeği ile hem eğlendirmiş hem de hayretler içerisinde bırakmıştı.

Manisa Fen Lisesi öğrencileri, katıldıkları ilk robot yarışmasında birincilik alarak önemli bir başarı yakalamışlardı. Özellikle de Türkiye’ye özgü bir dans figürünü sergilemesi nedeniyle bu robot için Avrupa’da da yarışabileceği fikri oluştu.

Robot Zeybek için herkes umutlu

Son dönemlerde farkındalığın artmasıyla birlikte, robotik alan çok daha kıymetli olmaya başlamıştı. Özellikle de gençlerin bu alana yönelmesi için çok özel bir çaba sarf ediliyordu.

Manisa Fen Lisesi Müdürü Hüseyin Kırt, bu sevinci çocuklarla birlikte yaşadı ve onlara olan inancından bahsetti. Teorik bilgileri pratiğe dökmek amacıyla robot alanında çalışmalara başladıklarını dile getiren Kırtaş, "Robotik kodlamada çok güzel çalışmalar yapılmaya başlandı. Biz de okulumuzda katıldığımız ilk yarışmada birincilik elde ettik." Diyerek konunun önemine değindi.

Bilişim teknolojileri öğretmeni Ertuğ Gözaydın ise; "İlk robotumuzu yöremizden bir şarkıyla dans ettirmeyi planladık ve harmandalıyı seçtik. Çocuklarımız robotu kodladı, giydirdi, son derece güzel ve eğlenceli bir figür ortaya çıktı. Yarışmada robotun defalarca oynaması talep edildi, yoğun bir ilgiyle karşılaştık. Öğrencilerimizle önümüzdeki yaz döneminde daha fazla çalışarak, kendimizi ve robotumuzu geliştirerek, Avrupa'dan ülkemize birincilikle dönmek istiyoruz." Dedi. Türkiye, sizce robotik alanda istenilen seviyede mi? Konuyla ilgili düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.