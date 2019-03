Robotçu Kızlar İzmir'de Rüzgar Estirdi!

Sizlere geçtiğimiz günlerde First Lego Leauge (FLL), robot yarışmasının İzmir'de gerçekleşeceğinden bahsetmiştik. Eğlenceli anlara neden olan maçlarda gençler kupayı almak için kıyasıya mücadele etti. Cumartesi günü Fuar İzmir'de gerçekleşen yarışmada RoboKod İzmir Girls takımı, ödülleri toplayarak ulusal yarışmaya katılmaya hak kazandı.

Toplam 3 adet ödül alan RoboKod İzmir Girls Takımı hakkında koç Gürkan Lokman "Gençlerimiz diğer takımlara göre daha geç turnuva hazırlıklarına başlamalarına rağmen, sıkı çalışmaları ve kendilerine inanmaları sebebi ile güzel bir sonuç elde ettiler. Turnuva hazırlık süresince eğlenerek bir çok yeni bilgiyi keşfettiler.

Turnuvada da hem öğrendiklerini sergilediler hem de çok eğlendiler. organizasyonda görev alan gönüllülere ve bizlerin bu turnuvada yer almamızı sağlayan destekçilerimize kendim ve öğrencilerim adına teşekkür ediyorum. Meslek liselerindeki kız öğrencileri özel öğrencilerdir imkan verildiğinde ilgi gösterildiğinde neler başarabileceklerini kanıtladılar. Öğrencilerimi ve öğrencilerimi destekleyen velilerimizi de canı gönülden tebrik ediyorum." dedi.

Robot Performans Birincilik Ödülü, İlham Verici Takım Ödülü ve 15.Ulusal Lego League'e katılmaya hak kazananan takımın yardımcı koçu Durmuş Karabacak yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi; "İmkansızlıklar içinde yetişmiş 7 kız öğrenci ve bu arkadaşlarına destek vermek amacıyla takıma katılan 3 erkek öğrenciden oluşan takımımız ilk etapta legolara ve turnuvaya yabancı olduklarından çok zorlandılar. Kısa bir adaptasyon sürecinden sonra takım olmayı başardılar."

Takımın ikinci yardımcı koçu Murat Göksun Kırlı "Her bir takım üyesinin takımda kendine has bir yeri ve saygınlığı vardır. Takımın asıl amacı hem takımdaki hem de diğer takımdaki arkadaşlarına saygılı olarak birer duyarlı profesyoneldirler. Turnuva günü gördük ki turnuva takımımıza müthiş bir güven duygusu katmış. Çekinliği bir kenara bırakan çocuklarımız hem kendi takımlarını hem de diğer takımları destekleyerek örnek davranış sergilediler. Bu tarz turnuvalarla çocuklarımıza bu imkanı veren tüm yetkililere,takımıza destek veren herkese,takım koçlarımıza ve takımımızın her üyesine sonsuz teşekkürler." diyerek sözlerini bitirdi.

3 büyük ödülün sahibi olan takımın gençlerine bizler de hayatlarının hep başarılarla dolu geçmesini diliyoruz.