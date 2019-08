Robotik Ağaçlar Hava Kirliliğine Karşı Mücadele Edecek

Son dönemlerde artan hava kirliliği insanları çok daha farklı yöntemler bulmaya itti. Özellikle de hava kirliliğinin çok ciddi boyutlarda olduğu bazı ülkelerde, mevcut çözümler pek işe yaramıyor. İşte haberimizin detayları.

Meksika Dünyanın en fazla hava kirliliği olan ülkelerinden birisi olarak biliniyor. Her ne kadar Güney Amerika'da olsa ve ciddi bir orman oranına sahipse bile, yine de sanayinin ve otomobillerin yaydığı kirlilikten kurtulamıyor. Bu problemi çözmek isteyen bazı mühendisler yapay ağaç sistemleri geliştirdi. Bu sistem Biomitech denilen bir kuruluş tarafından oluşturdu.

Robotik ağaçlar her yere yerleştirilebilecek

Çevreciler tarafından da son derece olumlu karşılanan bu yeni sistem sayesinde, hava kirliliği önemli ölçüde azalacak. Kirli havayı içine çeken ve tıpkı ağaçların yaptığı gibi bu havayı temizleyerek geri veren robotik ağaçlar gerçeklerini aratmayacak.

Robotik ağaçların daha çok insanların yoğun olduğu yerlere bırakılması düşünülüyor. Böylece daha ferah ve temiz bir havaya ulaşmak kolay hale gelecek. Ayrıca her bir robotik ağaç, 368 gerçek ağaç veriminde çalışabiliyor. Yapılan fotosentezler sonucu oluşan oksijen gerçeği ile aynı. Üstelik tamamen çevre dostu bir çalışma mekanizmasına sahip.

Bu ağaçları istediğiniz her yere bırakma imkanınız bulunuyor. Her proje için farklı bir robotik ağaç sayısı istense bile, yine de dileyen herkes daha fazla ağaç bırakabilir. Her bir projenin maliyeti 50 bin dolar civarında.