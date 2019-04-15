Robotik Cerrahi Sayesinde Açık Ameliyatlar Son Bulacak

Son yıllarda teknoloji ve cerrahi alanının birleşmesiyle ortaya çıkan robotik kalp cerrahisi pek çok hastanın yeni umudu olabilir. Açık ameliyatlardaki riskleri en aza indiren robotik cerrahisi, yaptığı müdahaleler sayesinde hayat kurtarabiliyor.

Kalp ve vücut cerrahisi hakkında çeşitli açıklamalarda bulunan Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Kalp-Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serkan Durdu, 10 yıllık süreç içerisinde bu teknolojinin yaygınlaşacağını belirtti. Gelişmiş ülkelerde robotik sektörüne yatırım yapıldığını söyleyen Durdu, yalnızca ABD'de 16 milyar dolar para kullanıldığını aktardı.

"Minimal invaziv ve robotik kalp cerrahisi uygulamaları, hastalar ve kalp damar cerrahları için önemli bir cerrahi girişim olmanın yanında, kurumlar için de son derece önemli bir prestij kaynağı oluyor." şeklinde konuşan Durdu, robotik cerrahide hataya yer olmadığının altını çizdi. Hastaların daha güvenli şekilde ve hatta gerekirse cerrah yardımıyla da ameliyat edilebeceğini ifade eden Durdu, şöyle devam etti:

"Üç boyutlu kamera sayesinde gözlenmesi en zor bölgeler rahatlıkla görülebiliyor. Ayrıca robotun kolları 540 derece dönme ve 6 yöne hareket etme yeteneği sunuyor. Kullanılan cihazlar, çok küçük oldukları için insan elinin uzanamayacağı yerlere ulaşılabiliyor."

Ayrıca kanama oranının çok daha düşük olmasından dolayı hastaların daha kısa sürede taburcu edilebildiğini dile getiren Durdu, kameralar sayesinde kanama alanlarının net olarak görülebildiğini ve bu sayede hastaya kan nakli yapmaya gerek olmadığını belirtti. Robotik cerrahi ile kalp ameliyatları, Türkiye'de sayılı merkezlerde gerçekleştiriliyor ve yakında ülke genelinde yaygınlaşması bekleniyor.