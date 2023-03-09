Robotik Uzuvlar Artık Hayatımızda: İşte Üretilen Robotik El (Video)

Clone adındaki Polonya merkezli teknoloji şirketi, insan elini kopyalamak ve benzeri işlevleri yerine getirmesini sağlamak amacıyla robotik eller tasarlıyor. Tasarladıkları robotik uzuvlar, tıpkı bir insan eli gibi kemik, bağ ve kaslar içermekte.

Karbon fiberle kapladıkları bu robotik elin tamamı yapay malzemelerle tasarlanırken, uzva sağladıkları 37 kasın tamamı hidrolik sistemle kontrol ediliyor. Bu sayede bu robotik el tıpkı bir insan eli gibi gerçeğe yakın hareketler gerçekleştirebiliyor.

Şirket İnsansı Robotlar Üretmeyi Amaçlıyor

Hello World! 🌎 At Clone, we are making synthetic humans, starting with a 1:1 copy of the human hand. Here’s the Clone Hand’s first manipulation demonstration, manually preprogrammed in a few hours! pic.twitter.com/NoKETKqdYv — Dhanush (@dhanushisrad) February 22, 2023

Kasım 2021'de Dhanush Radahakrishnan ve Lukasz Kozlik tarafından kurulan şirket, yalnızca elle sınırlı kalmayıp bütün bir vücut birlikte çalışacak insanı robotlar üretmeyi amaçlıyor. Oldukça düşük maliyetlerle ürettikleri robotik eli insan vücuduna taşıyabilirlerse ürettikleri androidlerin günlük hayattaki sıradan işleri üstlenmelerini sağlamayı planlıyorlar.

Şirketin Twitter hesabı üzerinden paylaşılan, yukarıdan izleyebileceğiniz videoda robotik el ilk kez gösterilirken, ufak bir topu parmakları arasında gezdirdiğini görebiliyoruz. Şirket ayrıca uzuvlarını kaybeden engelliler için protez uzuvlar konusunda da ilerleyen süreçte çalışmalarını sürdüreceklerini belirtiyor.

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