Robotik Uzuvlar Artık Hayatımızda: İşte Üretilen Robotik El (Video)

Clone adındaki Polonya merkezli teknoloji şirketi, insan elini kopyalamak ve benzeri işlevleri yerine getirmesini sağlamak amacıyla robotik eller tasarlıyor. Tasarladıkları robotik uzuvlar, tıpkı bir insan eli gibi kemik, bağ ve kaslar içermekte.

Karbon fiberle kapladıkları bu robotik elin tamamı yapay malzemelerle tasarlanırken, uzva sağladıkları 37 kasın tamamı hidrolik sistemle kontrol ediliyor. Bu sayede bu robotik el tıpkı bir insan eli gibi gerçeğe yakın hareketler gerçekleştirebiliyor.

Hello World! 🌎 At Clone, we are making synthetic humans, starting with a 1:1 copy of the human hand. Here’s the Clone Hand’s first manipulation demonstration, manually preprogrammed in a few hours! pic.twitter.com/NoKETKqdYv