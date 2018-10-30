Robotlar ABB'nin Yeni Fabrikasında Robot Üretimi Yapacak

İsveçli mühendislik firması ABB, enerji ve otomasyon teknolojisi alanlarındaki çalışmalarıyla dünya çapında bir marka olarak tanınıyor. ABB aynı zamanda İsveç’teki en büyük endüstriyel robot üreticilerinden birisi olarak biliniyor.

Şimdilerde ise ABB, Çin’de 150 milyon dolarlık yeni bir fabrika açmayı planladığını duyurdu. Yeni fabrika son derece modern ve gelişmiş bir yapı olacak. Fabrikada son teknolojiye sahip komplike robotlar yer alacak ve bu robotlar başka robotları üretmekle görevli olacak.

ABB’nin açıkladığı verilere göre, geçen yıl dünyada satılan her üç robottan birisi Çin’e gönderildi. ABB bu nedenle Çin’i oldukça önemli bir pazar olarak görüyor. Bunun bir sonucu olarak da Çin, ABB’nin Amerika pazarının ardından en büyük ikinci pazarı konumunda yer alıyor.

ABB’nin yeni fabrikası, firmanın Çin’deki robotik kampüsünün yakınına inşa edilecek. Yeni fabrikanın 2020 yılına kadar faaliyetlerine başlaması hedefleniyor. Çin'deki müşteriler için robotlar, Asya'daki diğer pazarlarda ihracat için üretilenlere ek olarak bu fabrikada üretilecek.

Çin’de artan işçi ücretleri nedeniyle, üreticiler insan yerine daha çok robot çalıştırmayı tercih ediyor. Dolayısıyla ülkede endüstriyel robotlara yönelik bir talep artışı olduğu görülüyor. Ayrıca artan otomasyon, daha düşük üretim maliyetine sahip ülkelerle rekabet edilebilmesini de sağlayacak.

Oldukça geniş bir alana yayılacak olan yeni fabrika, insanlarla robotların birlikte çok yakın çalışmasına izin veren bir yazılım tarafından yönetilecek.

ABB dünya çapında pek çok müşterisi için çeşitli endüstriyel robotlar üretiyor. Bu robotlar, arabaların montajı için elektronik cihazlar üretmek gibi farklı görevlerde kullanılıyor.