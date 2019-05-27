Robotlar Artık Gökdelen Camlarını da Silecek

Yaşamımızın neredeyse her alanında görmeye başladığımız robotlar, insanların birçok mesleğini de yavaş yavaş devralmaya başladı. Şimdi de cam silen robotlar geliştirildi.

Özellikle gökdelenler söz konusu olduğunda cam silmek tehlikeli ve zor bir iş olabiliyor. İsrailli girişim şirketi Skyline Robotics de bu riskleri ortadan kaldırmak amacıyla yeni bir robot geliştirdi. Bu robot sayesinde artık gökdelen camlarını insanlar yerine robotlar temizleyecek.

Genel olarak insan ellerini taklit ederek çalışan yeni robotlar, herhangi bir fazla basınç ihtimali sonucu camı kırmamak için her tarafa doğru hareket edebiliyor. Ancak robotların cam silme işlemini yapabilmesi için binaların 3D haritalarının çıkartılması ve yazılım vasıtasıyla robotların beynine yüklenmesi gerekiyor.

Henüz piyasada satılmayan bu robotlar istenilen zamanlarda kiralanıp kullanılabiliyor. Ayrıca cam silebilen robotlar sayesinde şirketlerin yüzde 10 civarında kar yapacağı belirtiliyor.

Şu an için piyasada yeni sayılan cam silen robotları önümüzdeki yıllarda çok daha farklı sektörlerde ve çok daha yaygın şekilde görebiliriz.