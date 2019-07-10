Robotlar Artık Tarla Mahsullerini de Topluyor

Robot teknolojileri birçok farklı alanda hayatımızı kolaylaştırmaya devam ediyor. Şimdilerde tarım sektörü de bu teknolojilerden nasibini almaya başladı.

Robotlar, buğday ve patates gibi kolayca toplanabilen ürünlerin yanı sıra insan hassasiyetinin gerektiği, toplanması daha zor olan mahsulleri de artık toplayabiliyor.

Cambridge Üniversitesi uzmanları tarafından geliştirilen yeni bir robot, makine öğrenim metodunu kullanarak marul toplayabiliyor. Aslında marul toplamak sanıldığı kadar kolay bir iş değil. Çünkü marul oldukça hassas yapraklara sahip ve toprağa yakın bir mesafede yetiştiği için toplaması kolay bir mahsul değil. Ancak Vegebot adlı bu özel robot, insan hassasiyetinde çalışarak marulu kendi başına toplayabiliyor.

Vegebot, bilgisayar görüş sistemi ile hedefini belirliyor ve makine öğrenim metoduyla marulun toplanmaya hazır olup olmadığını anlayabiliyor. Toplanmaya hazır olduğunu fark ettiğinde, üzerinde bulunan bıçakları kullanarak marulu topraktan kesip çıkarıyor.

Şimdilik prototip bir ürün olan Vegebot, insan hızına henüz yetişemiyor olsa da geliştirilmeye devam ediliyor.