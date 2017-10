Robotlar, Birçok İnsanı İşsiz Bırakabilir!

Teknolojinin gelişmesiyle beraber pek çok meslek de unutulmaya yüz tuttu. Ayrıca ortaya çıkan robotlar yüzünden insanlar işten çıkarıldı. Hatta Oxford Üniversitesi’nin bir araştırmasına göre, robotların sayısı 30 yıl içinde insan nüfusunu geçecek.

Oxford Üniversitesi tarafından yapılan analizlere göre, ilerleyen yıllarda pek çok mesleği artık robotlar yapacak. Üniversitenin yaptığı “Robotlar işimi elimden alacak mı?” (Will robots take my job?) isimli bir sitede mesleğinizin tehlikede olup olmadığını anlayabiliyorsunuz. Tek yapmanız gereken siteye gelecekte seçmek istediğiniz mesleği yazıyorsunuz ve size işinizin robotlar tarafından yapılabilme yüzdesini gösteriyor. Ayrıca sorgulatılan mesleğin risk seviyesini, önümüzdeki 7 yıl içinde mesleğin popülerlik oranını, sizin mesleğinizdeki toplam çalışan sayısını ve yıllık ortalama maaşınızı da gösteren site, robotların hayatımızı nasıl etkileyeceğini de gözler önüne sunuyor.

İşte Oxford Üniversitesine göre 2024 yılına kadar robotlar tarafından istila edilebilecek meslekler:

Çağrı Merkezi Çalışanları - yüzde 99’u robot

Şoförler - yüzde 98’i robot

Hakemler - yüzde 97’si robot

Sekreterler - yüzde 96’so robot

Ayrıca en az risk seviyesinde olan meslekler ise şu şekilde: