Robotlar, Kan Almada Hemşirelerden Çok Daha Başarılı

Kan verme işlemi günümüz dünyasında basit bir işlem olsa da tecrübesiz sağlık uzmanları yüzünden ağrılı ve zorlu bir süreç haline gelebiliyor. Ancak yapılan araştırmalarda, robotların kan alma konusunda insanlara göre çok daha güvenli olduğu ortaya çıktı.

Rutgers Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, kan alma konusunda insanlardan daha başarılı olan bir robot yarattılar. Araştırmacılara göre robot, damarların ne kadar kolay bulunacağına bağlı olarak yüzde 87 ila yüzde 97 başarı oranına sahip. İnsanların görünür damar üzerindeki başarısı ise maksimum yüzde 73 seviyesinde.

Bu robot, kan alma işlemini sadece daha basit ve ağrısız hale getirmekle kalmayacak aynı zamanda diğer sağlık uzmanlarını da rahatlatmış olacak. Araştırmanın baş görevlisi Josh Leipheimer “Bizimki gibi bir cihaz, klinisyenlerin kan örneklerini hızlı, güvenli bir şekilde almasına yardımcı olacak ve hastalarda gereksiz ağrıları önleyecek.” dedi .

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