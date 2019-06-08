Robotlar, Paten Kullanımı Konusunda da İnsanlardan Daha İyi

Eğer bir MIT laboratuvarında değilseniz ya da bu özel mühendislik dalını yakından takip etmiyorsanız, son zamanlarda çok sayıda robotun ortaya çıktığını düşünüyor olabilirsiniz. Örneğin SpotMini, birkaç ayda bir farklı becerilerini sergilemeye devam ediyor.

UC Berkeley’in Hybrid Robotics Laboratuvarı da Cassie Cal adlı iki ayaklı yeni robotuyla son dönemdeki robot furyasına katıldı.

IEEE Spectrum Dergisi’nin haberine göre, araştırmacılar Cassie'ye tek tekerlekli motorlu patenleri (uçan ayakkabı da denilebilir) sürmeyi öğretiyorlar.

Söz konusu patenlerin kullanımı insanlar açısından bile oldukça zorlayıcı bir durum. Dengelemeye ek olarak, öne, geriye, sola ve sağa doğru eğilerek patenleri kontrol etmek gerekiyor.

Araştırmacıların kontrol konusunda Cassie’ye yardımcı olması için özel bir sensör eklediği belirtiliyor. Hybrid Robotics konu hakkında şimdilik herhangi bir açıklamada bulunmadı ancak Cassie Cal adlı bu robotun marifetlerini aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.