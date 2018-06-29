Robotlara Canlı Kas Yapıları Eklendi

Dünya, canlı kas dokularını robotik bir parmak üzerine eklemlemeyi başaran Japon bilim adamlarını konuşuyor.

Robotik dünya her geçen gün insancıllığa daha da yaklaşıyor. Yakın olduğu kadar doğal duracağı düşünüldüğünden gün aşırı çalışmalar sürdüren bilim adamları, bu sefer daha gerçekçi hareketler sağlaması için canlı kas dokularını kullandı. Tokyo Üniversitesi araştırmacıları tarafından geliştirilen bu yapının, yapay zeka sistemlerinde kullanılması bekleniyor.

Proje sürecinde, ilk önce kas üretici hücreler barından hidrojel tabakalar, parmak üzerindeki destek noktalarına yerleştirildi. Ardından parmak yapısındaki robota elektrik verildi ve parmağın hareketi esnasında kasların, insan kasında olduğu gibi kasılıp gevşediği tespit edildi. Başarıyla sonuçlanan projenin ilerlemesi halinde, ilaç deneylerinde kullanılabileceği ve bu sayede hayvanlar üstünde yapılan deneylerin azabileceği söylendi.

Umarız ki; dünyaya mal olan her yeni gelişme, çevrede ve doğada yarattığımız tahribatı telafi edebilir nitelikte olur.