Robotlar İnsan İşçilerin Yerini Alacak Mı?

Robotlar insan işçilerin yerini alacak mı? Teknolojinin hızla geliştiği dönemde insanların kafasına en çok takılan sorulardan biri. Universal Robots Türkiye ve MEA Ülke Müdürü Özgür Gök, robotların iş dünyasındaki rolüne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Hindistan’ın uzaya insansı robot göndermesi, işaret dilini sözlü konuşmaya çeviren yapay zeka, son dönemin en hızlı yayılan en tehlikeli salgını Corona virüsü bulaşmış hastaya robotun bakması, bir insandan farksız hareket eden Boston Dynamics, Yandex’in yemek siparişlerini robotla teslim etmesi, Amazon’un kasiyersiz marketler zinciri Amazon Go… Yakın zamanda insanların yerini robotların alacağını işaret eden birçok örnek var. Peki, robotlar iş dünyasında insanların yerine geçecek mi? Gerçekten birçok meslek tehlikede mi, insanlar işsiz mi kalacak? Dijital dönüşüm, yapay zeka, otomasyon alanında yaşanan gelişmeler robotların iş hayatında egemen olacağını gösteriyor ancak yakın zamanda bu mümkün olmayacak.

Universal Robots Türkiye ve MEA Ülke Müdürü Kandan Özgür Gök, robotların sürekli tekrar eden, risk taşıyan ve zorlu işleri yapacaklarını, insanların da daha yaratıcı işlerle uğraşmaya başlayacağını, böylelikle insanlarla robotların bir uyum içerisinde çalışacağını söylüyor. McKinsey’in Dijital Çağda Türkiye’nin Yetenek Dönüşümü araştırması, 2030’a kadar robotların iş hayatında insanların yerini almayacağını söylüyor. Türkiye’de yapılan mesleklerin sadece %2’sinde tamamen otomasyon mümkün. 10 meslekten 6’sında ise %30 oranında optimize edilebilir aktivite bulunuyor.