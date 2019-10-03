Rocket League Blueprints'i Duyurdu!

Geçtiğimiz Ağustos ayı içerisinde Reddit üzerinden açıklama yapan Psyonix, Epic Games ile alınan ortak bir karar ile birlikte ganimet kutularının yıl sonuna kadar Rocket League oyunundan kaldırılacağını duyurmuştu.

Bu açıklamanın ardından oyunculara daha iyi bir oyun deneyimi sunabilmek için farklı bir sistemin oyuna entegre edileceğinden de bahsedilmişti. Bu hafta yapılan yeni açıklama ile Rocket League oyununa getirilecek olan yeni sistemin Blueprints olacağı duyuruldu.

Blueprints Aralık Ayında Kullanıma Sunulacak!

Aralık ayı içerisinde faaliyete geçecek olan bu sistem değişikliği sonrasında, yaptığınız herhangi bir Rocket League maçının sonunda Blueprint kazanma şansınız olacak. Eğer maç sonunda Blueprint kazanırsanız hangi eşyayı üretebileceğinizi görmeniz mümkün olacak. Ne var ki, üretim için birazcık para bayılmanız gerekecek.

Blueprints, Credits adı verilen gerçek para ile de satın alınabilecek. Yani öyle ya da böyle bu sistemin kutu anahtarları adı verilen eski sistemin yerine geçeceğini söyleyelim.

Öte yandan, Aralık ayında Item Shop da Rocket League oyununa dahil olacak. Oldukça geniş bir yelpaze sunacak olan mağazada Credits ile satın alınabilecek yeni eşyalar, Crate içeriği ve Titanium White Dominus gibi eşyalar bulunacak. Alacağınız eşyalar hesabınızla ilişkilendirileceği için diğer oyuncularla takas yapabilmeniz mümkün olmayacak. Credits ile ayrıca Rocket Pass Premium'a yükseltme yapabileceksiniz.

Blueprint sistemi faaliyete geçtiğinde, envanterinizde bulunan anahtarlar doğrudan eş değer oranda Credits ve Crate'leriniz de yine eş değer oranda Blueprint haline getirilecek.

Son olarak, Credits haricinde oyunda Esports Tokens adı verilen farklı bir oyun içi kredi de olacak ve adından da anlayabileceğiniz üzere bu kredi Esports Shop üzerinden alışveriş yapabilmek için kullanılacak.