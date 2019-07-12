Rocket League Hafta Sonu Boyunca Ücretsiz Oynanabilecek

Steam üzerinden açıklama yapan Psyonix, Rocket League oyununun hafta sonu boyunca PC ve Xbox One üzerinde ücretsiz oynanabileceğini duyurdu.

Bildiğiniz gibi Microsoft, Free Play Days programları düzenliyor. Bu programlar sayesinde seçilen bir oyunu PC ve Xbox One (Xbox Live Gold aboneliği gerekiyor) platformlarında ek bir ücret ödemeden oynayabiliyorsunuz. Geliştirici stüdyo Psyonix tarafından 2015 yılının Temmuz ayında satışa sunulan Rocket League oyununu Free Play Days kapsamında 15 Temmuz 2019 Pazartesi günü TSİ 22:00'a kadar bu iki platform üzerinde oynayabileceksiniz.

Bu süre zarfında Radical Summer etkinliğine katılımda bulunabileceğinizi söyleyelim. Bu etkinliğin halihazırdaki Television bölümünde, kasetler kazanarak çeşitli özel eşyaların kilidini açabiliyorsunuz. Radical Summer dışında Casual, Competitive, Extra ve Spike Rush modları da erişiminize açık olacak.

Eğer deneme süreniz boyunca Rocket League oyunundan memnun kalırsanız, PC ve Xbox One platformlarında geçerli olan %50 oranındaki indirim fırsatıyla oyunun tam sürümüne sahip olabilirsiniz. Deneme süreniz boyunca kaydettiğiniz bütün aşamanın da tam sürüme aktarılacağını söylemeden geçmeyelim. Keyifli oyunlar dileriz!