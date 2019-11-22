Rocket League'in Blueprint Güncellemesinin Tarihi Belli Oldu

Epic Games ve Psyonix ortak çalışmasıyla, Rocket League önümüzdeki ayın başlarında Loot Boxes sistemine veda edecek. Bu değişimi sağlayacak olan güncellemenin 4 Aralık 2019 Çarşamba günü TSİ 21:00 sıralarında yayınlanacağı duyuruldu.

Duyuruyu yapan Epic Games ve Psyonix, güncellemeyi yaptıktan sonra envanterinizi kontrol etmenizi öneriyor. Çünkü, Supersonic Fury, Revenge of the Battle-Cars ve Chaos Run paketlerindeki bütün içeriklerin bütün platformlardaki bütün hesaplara eklenecek. Yani bir dolu yeni arabanız ve ek eşyalarınız olacak.

Blueprint Güncellemesiyle Gelecek Değişiklikler Neler?

Sıradaki Rocket League güncellemesi yayınlandığında, çevrimiçi karşılaşmalardan artık Blueprint'ler (Ayrıntılı Planlar) düşmeye başlayacak. Bu Blueprint'ler, gerçek para ile satın alabileceğiniz Credits ile üretebileceğiniz eşyaları gösteriyor olacak. Dilerseniz arkadaşız ile takas edebilir veya envanterinizde saklayabileceksiniz. Eğer güncellemeden önce envanterinizde açılmamış Crate(ler) varsa, bunlar otomatik olarak eş değer ama içeriğini gizli olan Blueprint'(ler)e dönüştürülecek. İçeriklerini ücretsiz olarak görebileceksiniz.

Bir diğer önemli nokta ise Key. Blueprint güncellemesi sonrasında, envanterinizdeki her bir Key, Credits'e dönüştürülecek. Key başına 100 Credits hesabınıza tanımlanacak. Credits ile Blueprint'lerden eşya üretmenin dışında Item Shop üzerinden eşya satın alabilecek veya Rocket Pass Premium yükseltmesi yapabileceksiniz. Bu arada, Item Shop içeriği günlük olarak değişecek. Yani gözünüze kestirdiğiniz bir şey varsa, aynı gün almanız gerekecek.

Create'lerden eşyalarınızı da güncelleme sonrasında kullanamayacaksınız. Bu nedenle, envanterinizde çift olan eşyalarınızı 3 Aralık 2019 Salı gününe kadar takaslamalısınız. Ücretsiz olarak gelen eşyalar ise güncelleme sonrasında dahi takasa açık olacaklar.