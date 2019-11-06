Rocket League'in Blueprint Sisteminden Yeni Detaylar Paylaşıldı

Geliştirici stüdyo Psyonix, Ağustos ayı içerisinde yaptığı açıklama ile ganimet kutularının önümüzdeki Aralık ayı içerisinde Rocket League oyunundan kaldırılacağını duyurmuştu. Ekim ayında ise oyuna getirilecek olan yeni sistemin adının Blueprint olacağını öğrenmiştik. İlk duyurulduğunda hakkında hiçbir detay bilmediğimiz bu yeni sistem ile ilgili yeni detaylar gelmeye devam ediyor.
Şu an için tarihi belli olmayan güncelleme yayınlandıktan sonra, çevrimiçi karşılaşmalardan Blueprint'ler kazanabileceksiniz. Ancak kazandığınız Blueprint'ten eşya üretmek için Credits adı verilen gerçek para kullanmanız gerekecek. Kazandığınız Blueprint'i başka bir oyuncuyla takas etmenin yanı sıra envanterinizde saklayabileceksiniz.
Güncellemeden önce envanterinizde bulunan sandıklar bildiğiniz gibi Blueprint'e dönüştürülecek. Bu dönüşüm sonrasında elde edeceğiniz Blueprint(ler) Unrevealed (Gizli) olarak görünecek ve herhangi bir ücret ödemeden içeriğini / içeriklerini görebileceksiniz. Psyonix tarafından söylenene göre sadece bu dönüşümden gelen Blueprint(ler) gizli olarak görünecek.
Açıklamanın devamında ise Psyonix takas sisteminin güncelleme sonrasında da devam edeceğini müjdelemekle birlikte hangi eşyaların oyuncular arasında takas edilip hangilerinin edilemeyeceğini de açıkladı.
Takas Edebileceğiniz Eşyalar:
- Revealed Blueprint'ler
- Blueprint'ten üretilmiş eşyalar
- Credits (Takastaki diğer parti kendi kredilerini içermediği sürece)
- Free Drop'lar
- Blueprint sistemi öncesinde elde edilmiş takas edilebilir kalıt içerik
- Pro Tier'lardan gelen Rocket Pass eşyaları
- Oyun içi etkinlik eşyaları
Takas Edemeyeceğiniz Eşyalar:
- Credits için takas edildiğinde Credits
- Hiçbir şey için takas edilmediğinde Credits
- Unrevealed Blueprint'ler
- Item Shop'tan satın alınan eşyalar
- Bonus Gift'ler ve Bonus Gift'lerden elde edilen eşyalar
- Esports Shop Item'ları
Son olarak, günceleme sonrasında Decryptor'lar da oyunculara sunulmayacak. Envanterinizdekiler de Bonus Gift'lere dönüştürülecek ve bunları da ücretsiz olarak açabileceksiniz. Bonus Gift'ler, Vindicator Crate ve hayranların favorileri olan eşyaları barındıracak ve Revival adı verilecek olan Blueprint eşyaları barındıracak.