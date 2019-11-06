Rocket League'in Blueprint Sisteminden Yeni Detaylar Paylaşıldı

Geliştirici stüdyo Psyonix, Ağustos ayı içerisinde yaptığı açıklama ile ganimet kutularının önümüzdeki Aralık ayı içerisinde Rocket League oyunundan kaldırılacağını duyurmuştu. Ekim ayında ise oyuna getirilecek olan yeni sistemin adının Blueprint olacağını öğrenmiştik. İlk duyurulduğunda hakkında hiçbir detay bilmediğimiz bu yeni sistem ile ilgili yeni detaylar gelmeye devam ediyor.

Şu an için tarihi belli olmayan güncelleme yayınlandıktan sonra, çevrimiçi karşılaşmalardan Blueprint'ler kazanabileceksiniz. Ancak kazandığınız Blueprint'ten eşya üretmek için Credits adı verilen gerçek para kullanmanız gerekecek. Kazandığınız Blueprint'i başka bir oyuncuyla takas etmenin yanı sıra envanterinizde saklayabileceksiniz.

Güncellemeden önce envanterinizde bulunan sandıklar bildiğiniz gibi Blueprint'e dönüştürülecek. Bu dönüşüm sonrasında elde edeceğiniz Blueprint(ler) Unrevealed (Gizli) olarak görünecek ve herhangi bir ücret ödemeden içeriğini / içeriklerini görebileceksiniz. Psyonix tarafından söylenene göre sadece bu dönüşümden gelen Blueprint(ler) gizli olarak görünecek.

Açıklamanın devamında ise Psyonix takas sisteminin güncelleme sonrasında da devam edeceğini müjdelemekle birlikte hangi eşyaların oyuncular arasında takas edilip hangilerinin edilemeyeceğini de açıkladı.

Takas Edebileceğiniz Eşyalar:

Revealed Blueprint'ler

Blueprint'ten üretilmiş eşyalar

Credits (Takastaki diğer parti kendi kredilerini içermediği sürece)

Free Drop'lar

Blueprint sistemi öncesinde elde edilmiş takas edilebilir kalıt içerik

Pro Tier'lardan gelen Rocket Pass eşyaları

Oyun içi etkinlik eşyaları

Takas Edemeyeceğiniz Eşyalar:

Credits için takas edildiğinde Credits

Hiçbir şey için takas edilmediğinde Credits

Unrevealed Blueprint'ler

Item Shop'tan satın alınan eşyalar

Bonus Gift'ler ve Bonus Gift'lerden elde edilen eşyalar

Esports Shop Item'ları

Son olarak, günceleme sonrasında Decryptor'lar da oyunculara sunulmayacak. Envanterinizdekiler de Bonus Gift'lere dönüştürülecek ve bunları da ücretsiz olarak açabileceksiniz. Bonus Gift'ler, Vindicator Crate ve hayranların favorileri olan eşyaları barındıracak ve Revival adı verilecek olan Blueprint eşyaları barındıracak.