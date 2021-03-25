Rocket League Mobil Oyunu Geliyor!

Rocket League mobil oyunu duyuruldu. Rocket League Sideswipe olarak isimlendirilen oyun ile beraber artık mobil cihazlar üzerinden de arabalar ile futbol oynanabilecek. Peki, Rocket League Sideswipe çıkış tarihi belli oldu mu? Konuya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Rocket League Mobil Oyunu Ne Zaman Çıkacak?

Psyonix tarafından Unreal Engine 3 oyun motoru ile geliştirlen Rocket League, ilk olarak 7 Temmuz 2015 tarihinde çıkışını gerçekleştirdi. Birçok ödülün sahibi olan video oyunu, kısa süre içerisinde dünya genelinde çok popüler hale geldi. Büyük bir başarının altına imza atan geliştirici ekip, bu başarıyı mobil platformlarda da sürdürmeyi planlıyor.

Geliştirici ve yayıncı Psyonix, 2020 yılının mayıs ayında iş ilanı açmıştı. Bunun üzerine popüler video oyununun mobil sürümü üzerinde çalıştığına dair bazı iddialar ortaya atılmıştı. İddialar doğru çıktı ve şirket, araba ile futbol oynayabilmemize olanak sağlayan oyunun mobil sürümünü duyurdu. Rocket League Sideswipe olarak isimlendirilen video oyunu, Android ve iOS platformları için geliştiriliyor.

Rocket League Sideswipe'ta 1v1 ve 2v2 şeklinde maçlar oynanabilecek. Mobil oyun, hem maç süresi hem de kamera açısı bakımından Rocket League isimli yapımdan biraz farklı olacak. Maçların süresi mobil platforma daha uygun hale getirildi. Hızlı tempoya sahip olan maçların iki dakika süreceği belirtildi. Mobil sürüm, yandan bakış kamera açısına sahip olacak. Böylece oyun mobil cihazlarda daha rahat oynanabilecek.

Ekranda yer alan butonlar sayesinde araçları kontrol edebileceksiniz. Geliştirici ekip tarafından aktarılan bilgilere göre mobil oyun sezgisel dokunmatik kontrol desteğine sahip olacak. Bu sayede hem deneyimli hem de acemi oyuncular maç esnasında herhangi bir zorluk yaşamayacak. Paylaşılan bilgilere göre oyunun mobil sürümü başarılı bir oynanış sistemi sunacak.

Rocket League, araba kişiselleştirmeleri ile ön plana çıkıyor. Geliştirici ekip, araba özelleştirme özelliğini mobil sürüme de getirecek. Kişiselleştirme seçeneklerinin arasında çeşitli güçlendirmeler, çıkartmalar ve boyaların olacağı belirtiliyor.

Aktarılan bilgilere göre Rocket League Sideswipe, bu yıl yayımlanacak fakat net bir tarih bilgisi paylaşılmadı. Avustralya ve Yeni Zelanda'da yaşayan Android kullanıcıları için çok yakında alfa testine katılacak.