Rocket League Oyunu Gerçek Oluyor!

BMW ve LVL tarafından düzenlenecek etkinlikte Rocket League oyunu gerçek olacak. Bu ay içerisinde gerçekleşecek etkinlikte tıpkı oyunda olduğu gibi arabalar mücadele edecek. Etkinliğe ilişkin merak edilen ayrıntılar haberimizde.

Popüler Rocket League Oyunu Gerçek Olacak

Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan video oyunu gerçeğe uyarlanacak. Otomobil üreticisi BMW ve e-spor markası LVL tarafından düzenlenecek bir etkinlikte tıpkı oyundaki gibi arabalar mücadele edecek.

Duyurulduğu ilk günden itibaren çok sayıda kişinin sabırsızlıkla beklemeye başladığı etkinlik, 12 Aralık saat 21.00'de başlayacak. Heyecan içerisinde beklenen etkinlik LVL'nin Twitch kanalı üzerinden canlı olarak yayımlanacak.

Rocket League isimli yapımın hayranlarını heyecanlandıran proje, Karayipler ve Latin Amerika'da yer alan gençler için eğitim ve sağlık hizmetlerini iyileştirmeyi amaçlayan Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'nun (UNFPA) Yaşam Becerileri Programı'na destek sağlayacak.

Etkinlik, Almanya'nın Münih kentinde bulunan BMW Welt stadyumunda düzenlenecek. Turnuvada toplamda 6 takım mücadele edecek. Her takımda ise üç araç yer alacak. Takımlarda Cloud9, Fnatic, G2 Esports ve OG dahil olmak üzere e-spor takımlarından birer oyuncu, birer sosyal medya fenomeni ve Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen genç bir oyuncu bulunacak.

Icon Group Başkanı Thomas Fellger, düzenlenecek turnuva ile ilgli önemli bir açıklamada bulundu. Fellger, yaptığı açıklamada, bunun sadece tek seferlik bir turnuva olmadığını, uzun vadeli bir anlaşmanın parçası olduğunu söyledi.

Rocket League Nedir, Nasıl İndirilir?

Psyonix tarafından geliştirilen video oyunu, ilk olarak 2015 yılında PlayStation 4 ve PC platformlarına çıkışını gerçekleştirdi. Çıkışını gerçekleştirdikten kısa süre içerisinde dünya genelinde oldukça popüler olan video oyunu, bu başarısını 2016 yılında Xbox One platformunda da devam ettirdi.

Arabalar ile futbol oynama imkanı sunan video oyunu, geçtiğimiz yıllarda Steam'den kaldırılarak Epic Games Store'a eklenmişti. Bununla birlikte popüler yapım oynaması ücretsiz olmuştu. Birçok ödülün sahibi olan oyun, ücretsiz olduktan sonra daha yoğun bir ilgii ile karşılaşmıştı.

PC ve konsollarda büyük bir popülerlik elde eden Rocket League, geçtiğimiz haftalarda Android ve iOS platformlarına da çıkmıştı. Rocket League oyununun mobil sürümünü de ücretsiz olarak oynayabilirsiniz.