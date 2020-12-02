Rocket League Sezon 2 Haftaya Başlıyor: İşte İlk Detaylar!

Oyun dünyasının popülerleri arasında yer alan Rocket League için yeni sezon önümüzdeki hafta başlıyor. Bunun öncesinde de geliştirici stüdyo Psyonix, merak edilen Rocket League Sezon 2 detayları için yeni fragman ile ilk açıklamayı yaptı. Bizleri neler bekliyor? Detaylar haberimizde.

Psyonix tarafından geliştirilmiş olan Rocket League, 2015 yılında PC ve PlayStation 4 için yayınlanmıştı. Ertesi yıl Xbox One kullanıcılarıyla da buluşan oyun, futbolu arabaları işin içine dahil ederek farklı bir tat katmıştı. Zaman içerisinde yayınlanan sezonluk içerikler ile daha zenginleşen Rocket League, geçtiğimiz aylarda hem PC platformunda Epic Games mağazasına geçiş yapmış hem de oynaması ücretsiz hale gelmişti. Bunun sonucunda aktif oyuncu sayısının muazzam ölçüde katlanmıştı. Ne var ki sezon sisteminin de sıfırlandığını görmüştük. Yeni dönem ile başlayan birinci sezon ise yakın bir zamanda bayrağı ikinci sezona devredecek.

Rocket League Sezon 2 Hangi İçeriklerle Geliyor?

Oyunun resmi sayfası üzerinden Psyonix tarafından verilen detaylara bakılırsa, Rocket League Season 2 9 Aralık 2020 Çarşamba günü yani tam bir hafta sonra bugün başlayacak. Geliştirici stüdyo müzik dünyasının ünlü isimlerinden olan Kaskade ve Monstercat ile anlaşmaya gittiğini duyurdu. Monstercat Rocket League için üç yıldan fazla bir süredir oynanışa katkısı olan unutulmaz müzikler ve toplama albümler ortaya koymuş iken Kaskade ise Rocket League için bestelenmiş şarkılardan oluşan EP hazırlamıştı. İkinci sezon boyunca da Kaskade tarafından bestelenen şarkılar duyacağız ve bunlardan ilki de Flip Reset olacak. Bununla birlikte artık gol sevinçlerinizde çalacak olan müziği kendiniz belirleyebileceksiniz. Hem Flip Reset hem de ilerleyen zamanlarda yayınlanacak olan bir diğer Kaskade şarkısı, seçeneklerinizin arasında yer alacak.

Yeni sezon ile Rocket Pass sistemine de yeni içerikler eklenecek. Bunların arasında yeni bir araba olan R3MX ve yeni bir arena olan Neon Fields dışında yeni çıkartmalar, yeni lastikler ve yeni Goal Explosion’ları olacak. Eğer Rocket Pass Premium satın alırsanız, hepsini zaman kaybetmeden anında açabileceksiniz.

Geliştirici stüdyo tarafından verilen bilgiye göre Rocket Labs adı altında yeni ama sınırlı bir süreliğine aktif olacak bir oyun modu da oyuncuların beğenisine sunulacak. Casual LTM Playlist adı altında periyodik olarak eklenecek olan bu mod, aslında oyunun ilk yıllarında da karşımıza çıkmıştı. İçeriğinde sıradan olmayan farklı arenalar, değiştiriciler ve dahası olacak.

Son olarak, daha fazla rekabete dayalı turnuva ödüllerinin eklenecek olmasından ve Esports Shop ile ilgili bir takım değişikliklerin yapılacağından da bahsedilmiş. Ayrıca oyunun geneli için çeşitli hata çözümlemeleri ve iyileştirmeler de söz konusu olacak.

Rocket League Sezon 2 için yayınlanan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.