Rocket League Ücretsiz Oldu: Oyunu İndirenlere Hediye Veriliyor!

Arabalar ile futbol oynama imkanı sunan Rocket League ücretsiz oldu. Dünya genelinde oldukça popüler bir video oyunu olan Rocket League, dijital oyun mağazası Steam'den kaldırıldı ve Epic Games Store'a eklendi. Psyonix tarafından geliştirilen video oyununu Epic Games Store üzerinden ücretsiz olarak indirebilir ve 60 TL değerinde Epic kuponuna sahip olabilirsiniz. Video oyunu PS Store ve Xbox Store'da da ücretsiz hale geldi. Rocket League ile ilgili detaylar haberimizde.

Rocket League Ücretsiz Nasıl İndirilir?

Psyonix tarafından geliştirilen video oyunu, ilk olarak 2015 yılında PlayStation 4 ve PC platformlarına çıkışını gerçekleştirdi. Çıkışını gerçekleştirdikten kısa süre içerisinde dünya genelinde oldukça popüler olan video oyunu, bu başarısını 2016 yılında Xbox One platformunda da devam ettirdi. Arabalar ile futbol oynama imkanı sunan video oyunu, Steam'den kaldırıldı ve Epic Games Store'a ücretsiz olarak eklendi.

Video oyunu ücretsiz hale gelmesi ile birlikte çok sayıda oyuncunun yoğun ilgisi ile karşılaştı. Bu yoğun ilginin oluşmasındaki en büyük sebepler arasında Epic Games'in Rocket League video oyununu indiren bütün oyunculara 60 TL değerinde Epic kuponu dağıtması yer alıyor. Kampanya 23 Ekim tarihine kadar devam edecek. Dağıtılan kuponlar ise 1 Kasım tarihine kadar geçerli olacak. Rocket League oyununu daha önce Steam üzerinden satın alan oyuncular, oyuna Steam üzerinden erişmeye devam edebilecek ve güncellemelerden faydalanabilecek.

Dünya genelinde büyük bir popülariteye sahip olan Rocket League Epic Games Store'a ücretsiz olarak eklenmesinin hemen ardından sunucular çöktü. Epic Games tarafından yapılan açıklamada sunucuların düzeltilmesi için çalışmalara devam ettikleri belirtildi. Video oyununun PlayStation Store ve Xbox Store'da da ücretsiz olduğunu belirtelim. Peki, Rocket League video oyunu Epic Games Store üzerinden ücretsiz olarak nasıl indirilir?

• İlk olarak bilgisayarınızda yüklü olan Epic Games Launcher programını açın.

• Epic Games Launcher üzerinden Epic Games üyeliğiniz ile giriş yapın. Epic Games üyeliğiniz yoksa yeni bir hesap açmanız gerekiyor.

• Epic Games Launcher'a giriş yaptıktan sonra Rocket League sayfasını açın.

• Rocket League sayfasında yer alan "Yükle" butonuna tıklayın ve hemen ardından açılan sayfa üzerinden "Sipariş ver" butonuna tıklayın. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra Rocket League kütüphananize eklenecektir.