Rocket League Ücretsiz Oluyor! İşte Detaylar

Rocket League ücretsiz hale geliyor! Psyonix tarafından geliştirilen Rocket League, arabalarla futbol oynama imkanı sunan dünya genelinde oldukça popüler olan bir video oyunudur. Geliştirici Psyonix, bugün ilginç bir karar aldı ve arabalar ile futbol oynama imkanı sunan video oyununu oynaması ücretsiz olacağını duyurdu.

Rocket League Ücretsiz Olarak Ne Zaman Oynanabilecek?

Psyonix tarafından geliştirilen video oyunu, ilk olarak 2015 yılında PlayStation 4 ve PC platformlarına çıkışını gerçekleştirdi. Çıkışını gerçekleştirdikten kısa süre içerisinde dünya genelinde oldukça popüler olan video oyunu, bu başarısını 2016 yılında Xbox One platformunda da devam ettirdi.

Geçtiğimiz aylarda Blueprints sisteminin geleceğini duyuran geliştirici Psyonix, bugün oyuncuları oldukça şaşırtan bir karar aldı. Psyonix, arabalarla futbol oynama deneyimi sunan video oyununun bu yaz oynaması ücretsiz olacağını duyurdu. Alınan karar bununla sınırlı değil. Söz konusu video oyunun Steam'den kaldırılacağını belirten Psyonix, video oyununun Epic Games Store'a ekleneceğini duyurdu.

Arabalar ile futbol oynama deneyimi sunan video oyununu oynaması ücretsiz olmadan önce dijital oyun mağazası Steam'den satın alan oyuncular, Steam istemcisi üzerinden video oyununu oynamaya devam edebilecek. Ek olarak, video oyununun Steam sürümüne sahip olan oyuncular bütün güncellemelere eş zamanlı olarak sahip olabilecek.

Steam sürümüne sahip olan oyunculara herhangi bir mağduriyet yaşatılmayacağı belirtiliyor. Ek olarak, video oyununu daha önce satın alan oyunculara birtakım indirilebilir içerikler ve oyun içi içeriklerin yer aldığı bir paket hediye edileceği ifade edildi.

Geliştirici Psyonix tarafından alınan bu karar, oyuncuları oldukça şaşırttı ancak Epic Games, Psyonix'i geçtiğimiz yıl satın almıştı. Dolayısıyla dünya genelinde büyük bir popülariteye ulaşan video oyununun Steam'den kaldırılarak Epic Games Store'a eklenecek olması beklenen bir durumdu diyebiliriz.

Psyonix tarafından alınan bu karar hakkında ne düşünüyorsunuz? Arabalar ile futbol oynama imkanı sunan başarılı video oyununun oynaması ücretsiz hale getirilecek olması ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.