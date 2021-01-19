Rocket League'e Türkçe Dil Seçeneği Geliyor

Arabalar ile futbol maçı yaptığımız bir oyun olan ve 7 Temmuz 2015 tarihinde çıkış yapan Rocket League, hem online olarak oynanması hem de eğlenceli olması sebebiyle dünyada ve ülkemizde çok sevildi. Satış rakamları da oldukça yüksek değerlere ulaşan oyunun yapımcısından ise ülkemize bir jest gecikmedi.

Rocket League Türkçe Dil Desteği Var mı?

PC Rocket League Türkçe Dil Desteği Var.

Xbox One Rocket League Türkçe Dil Desteği Var.

PS4 Rocket League Türkçe Dil Desteği Var.

Geliştirici firma Psyonix, ülkemizde oyuna verilen ilgiyi karşılıksız bırakmadı ve Türkçe dil desteğinin yakın zamanda geleceğini duyurdu. 2015'in son saatlerinde yapılan duyuru ile, 2016 yılı içerisinde Türkçe dil paketinin oyunculara bir güncelleme şeklinde sunulacağı belirtildi. Hem PC platformu hem de PlayStation 4 platformu için yayınlanacak olan yamanın Xbox One için durumu ise henüz belirsiz.

Rocket League Fiyatı Ne Kadar?