Rockstar'dan Üzücü GTA 5 Açıklaması

Rockstar Games, 2013 yılında eski nesil oyun konsolları için yayınladığı GTA 5 ile oyun dünyasında yeni bir sayfa açmıştı. Takip eden yıllarda GTA 5 yeni nesil oyun konsollarına ve ardından PC platformuna da çıkış yaptı. Bu atılımlar sayesinde GTA 5 oyun tarihinin en çok satan video oyunu haline gelmişti.

GTA 5'in yayınlandığı ilk yılın ardından Rockstar geliştiricileri oyun için tek kişilik içerikler geliştirmeyi planlıyordu. Oyunu oynayıp bitirmiş birisi olarak, GTA 5'in tek kişilik hikaye modunun çok uzun sürmediğini söyleyebilirim. Bu nedenle senaryo modu için genişleme paketi iyi bir eklenti olabilirdi. Fakat Rockstar tasarım ekibinin lideri olan Imran Sarwar, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda GTA 5'in geleceği hakkında konuştu ve Rockstar'ın gelecekte çıkaracağı GTA 5 içeriklerinin sadece GTA Online'a özel olacağını, oyunun tek kişilik modu için ek içerikler çıkarmanın mümkün olmadığını belirtti.

Imran Sarwar'ın sözlerine göre Rockstar'ın bu tavrının nedeni yaklaşmakta olan Red Dead Redemption 2 oyunuymuş. Rockstar kaynaklarını RDR 2'ye ayırdığı için GTA 5'e avcunu yalamak düşüyormuş. GTA Online'a kaynak ayırabilirken oyunun tek kişilik modunun ötelenmesi büyük bir ayıp. Sarwar, bunun sebebini de şu şekilde açıklıyor; Rockstar başta GTA 5'in tek kişilik oyun modu için içerikler planlarken GTA Online'ın potansiyelini (editör notu - $$$) keşeftmiş ve bu moda kaynak ayırmayı tercih etmiş. Sonradan bu potansiyel nedeniyle tek kişilik mod nedense unutulup gitmiş, umarız geçerli (!) bir nedenleri vardır.

Imran Sarwar yukarıdaki açıklamaları yapmadan önce uzunca oyunun tek kişilik modunu yıkayıp yağlıyor, müessese olarak tek kişilik moda ne kadar çok önem verdiklerini, multiplayer oyunların hiçbir zaman tek kişilik senaryo odaklı oyunlar kadar kalıcı olamayacaklarını söylüyor. Fakat nedense Rockstar icraat kısmında Sarwar'ın bu sözlerinin tam aksine bir yol izliyor. Üstüne üstlük, GTA 5'in senaryo bölümü için geliştirilmiş tek kişilik oyun modları da engellenmeye çalışılmıştı. Madem oyunun tek kişilik senaryo modunu boşluyorsun, birşeyler yapmaya çalışan oyuncu topluluğunu neden engellemeye çalışıyorsun ey Rockstar?

Açıkçası Rockstar'ın bu açıklamaları oyuncular açısından tek kelimeyle "üzücü". Bir oyun geliştiricisinin, oyunun sadece belli bir moduna ağırlık vererek diğer modlarını çöpe fırlatması çok da sağlıklı bir tavır değil. GTA Online'ın getirdiği gelir yüksek olsa da Rockstar'ın, oyuncuların GTA 5'i öncelikle tek kişilik senaryo modu için satın aldıklarını unutmamasında fayda var. Bu açıklamalar GTA 5'in Steam inceleme puanının daha önceden mod krizinde olduğu gibi yerin dibine sokulmasına bile sebep olabilir. Oyuncuların, tek kişilik senaryo genişlemesi için Rockstar'a seslerini duyurabilmek amacıyla bu tür eylemler yapması da oldukça geçerli bir yöntem.