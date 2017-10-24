  1. Tamindir
  2. haber
  3. Oyun
  4. Rockstar'dan Üzücü GTA 5 Açıklaması

Rockstar'dan Üzücü GTA 5 Açıklaması

GTA 5
Can Erdil Şentürk
Can Erdil Şentürk Oyun
YORUM YAZ

Rockstar Games, 2013 yılında eski nesil oyun konsolları için yayınladığı GTA 5 ile oyun dünyasında yeni bir sayfa açmıştı. Takip eden yıllarda GTA 5 yeni nesil oyun konsollarına ve ardından PC platformuna da çıkış yaptı. Bu atılımlar sayesinde GTA 5 oyun tarihinin en çok satan video oyunu haline gelmişti.

GTA 5'in yayınlandığı ilk yılın ardından Rockstar geliştiricileri oyun için tek kişilik içerikler geliştirmeyi planlıyordu. Oyunu oynayıp bitirmiş birisi olarak, GTA 5'in tek kişilik hikaye modunun çok uzun sürmediğini söyleyebilirim. Bu nedenle senaryo modu için genişleme paketi iyi bir eklenti olabilirdi. Fakat Rockstar tasarım ekibinin lideri olan Imran Sarwar, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda GTA 5'in geleceği hakkında konuştu ve Rockstar'ın gelecekte çıkaracağı GTA 5 içeriklerinin sadece GTA Online'a özel olacağını, oyunun tek kişilik modu için ek içerikler çıkarmanın mümkün olmadığını belirtti.

Imran Sarwar'ın sözlerine göre Rockstar'ın bu tavrının nedeni yaklaşmakta olan Red Dead Redemption 2 oyunuymuş. Rockstar kaynaklarını RDR 2'ye ayırdığı için GTA 5'e avcunu yalamak düşüyormuş. GTA Online'a kaynak ayırabilirken oyunun tek kişilik modunun ötelenmesi büyük bir ayıp. Sarwar, bunun sebebini de şu şekilde açıklıyor; Rockstar başta GTA 5'in tek kişilik oyun modu için içerikler planlarken GTA Online'ın potansiyelini (editör notu - $$$) keşeftmiş ve bu moda kaynak ayırmayı tercih etmiş. Sonradan bu potansiyel nedeniyle tek kişilik mod nedense unutulup gitmiş, umarız geçerli (!) bir nedenleri vardır.

Imran Sarwar yukarıdaki açıklamaları yapmadan önce uzunca oyunun tek kişilik modunu yıkayıp yağlıyor, müessese olarak tek kişilik moda ne kadar çok önem verdiklerini, multiplayer oyunların hiçbir zaman tek kişilik senaryo odaklı oyunlar kadar kalıcı olamayacaklarını söylüyor. Fakat nedense Rockstar icraat kısmında Sarwar'ın bu sözlerinin tam aksine bir yol izliyor. Üstüne üstlük, GTA 5'in senaryo bölümü için geliştirilmiş tek kişilik oyun modları da engellenmeye çalışılmıştı. Madem oyunun tek kişilik senaryo modunu boşluyorsun, birşeyler yapmaya çalışan oyuncu topluluğunu neden engellemeye çalışıyorsun ey Rockstar?

Açıkçası Rockstar'ın bu açıklamaları oyuncular açısından tek kelimeyle "üzücü". Bir oyun geliştiricisinin, oyunun sadece belli bir moduna ağırlık vererek diğer modlarını çöpe fırlatması çok da sağlıklı bir tavır değil. GTA Online'ın getirdiği gelir yüksek olsa da Rockstar'ın, oyuncuların GTA 5'i öncelikle tek kişilik senaryo modu için satın aldıklarını unutmamasında fayda var. Bu açıklamalar GTA 5'in Steam inceleme puanının daha önceden mod krizinde olduğu gibi yerin dibine sokulmasına bile sebep olabilir. Oyuncuların, tek kişilik senaryo genişlemesi için Rockstar'a seslerini duyurabilmek amacıyla bu tür eylemler yapması da oldukça geçerli bir yöntem.

45:00 GTA 5'teki Çılgın Transform Yarışlarına Yakından Bakıyoruz
OYUN GTA 5'teki Çılgın Transform Yarışlarına Yakından Bakıyoruz
GTA 5'e PUBG Modu Geldi! OYUN GTA 5'e PUBG Modu Geldi!
En İyi Ücretsiz Online Aksiyon Oyunları - Dev Liste OYUN En İyi Ücretsiz Online Aksiyon Oyunları - Dev Liste

ETİKETLER: rockstar games gta 5

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Grand Theft Auto 5 Grand Theft Auto 5
Grand Theft Auto 5 GTA 5 video oyunları tarihinin en başarılı yapımları arasında olan bir başyapıttır.
Euro Truck Simulator 2 Euro Truck Simulator 2
Euro Truck Simulator 2 Sevilen tır simülasyonu Euro Truck Simulator'ın yeni oyunu olan Euro Truck Simulator 2 ile maceranız kaldığı yerden devam ediyor. DENEME SÜRÜMÜ
GTA Türk GTA Türk
GTA Türk GTA Vice City oyununu Türkçe haline getirmek ve Türkiye'ye özgü şeyleri eklemek için bu yama paketini kullanabilirsiniz. ÜCRETSİZ
Game Booster Game Booster
Game Booster Game Booster bilgisayarınızda oyunların daha yüksek performansla çalışmasını sağlayan bir yazılımdır ÜCRETSİZ
GTA 5 %100 Save GTA 5 %100 Save
GTA 5 %100 Save ÜCRETSİZ
GTA San Andreas 100% Save GTA San Andreas 100% Save
GTA San Andreas 100% Save Bu yama ile Grand Theft Auto San Andreas görevleri 0 bitmiş duruma gelmektedir. ÜCRETSİZ
Game Hacker (APK) Game Hacker (APK)
Game Hacker (APK) Game Hacker, ücretsiz indirilmeye açılan Android oyunları için hile programı. ÜCRETSİZ
GTA San Andreas SA-MP GTA San Andreas SA-MP
GTA San Andreas SA-MP Grand Theft Auto San Andreas oyununu online olarak oynamanıza olanak sağlayan multiplayer eklentisidir. ÜCRETSİZ
TeamSpeak 3 Türkçe Yama TeamSpeak 3 Türkçe Yama
TeamSpeak 3 Türkçe Yama Consept GAMES ekibi tarafından hazırlanan en popüler toplu sohbet programı olan TeamSpeak 3 programının Türkçe yaması. ÜCRETSİZ

YORUMLAR