Rockstar, Eminem'in Başrol Olacağı GTA Filmini Reddetmiş

Tüm zamanların en başarılı oyun serilerinden biri olan Grand Theft Auto, ilk çıktığı günün üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala adından söz ettirmeyi başarıyor. Şimdiye kadar yalnızca oyunlar özelinde karşımıza çıkan GTA markasının bir dönem neredeyse filme çekileceğini biliyor muydunuz? Hem de başrolde tanıdık bir isimle...

Veemee isimli sanal avatar uygulamasının kurucu ortaklarından, yazılım dünyasının içerisinden bir isim olan Kirk Ewing, geçtiğimiz gün katıldığı bir podcast programında GTA'nın neredeyse filminin yapılacağını ve başrol olarak da ünlü hip-hop sanatçısı Eminem'in seçildiğini iddia etti.

Rockstar Eminem'in Başrol Oynadığı GTA Filmi Projesini Reddetti

Bugzy Malone's Grandest Game podcast programına konuk olan Ewing, GTA 3'ün çıkışından kısa bir süre geçmesinden sonra GTA filmi projesinin Rockstar Games'e götürüldüğünü iddia etti.

GTA 3'ün başarısının ardından bir gece Kirk Ewing'in telefonu çaldı. Hattın diğer ucundaki Los Angeles'tan bir yapımcı, Eminem'in başrol oynadığı ve Top Gun filminden tanıdığımız Tony Scott'un yönettiği GTA filmi için 5 milyon teklif etti.

Teklifin gelmesiyle birlikte hemen Sam Houser'ı arayan Kirk Ewing, ünlü oyun yapımcısından red yanıtını aldı. Böylece oyun dünyasının en ilginç birlikteliklerinden biri olabilecek proje, daha başlamadan rafa kalkmış oldu.

Peki Eminem'in başrolde oynadığı GTA filmini izlemek ister miydiniz? Düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.