Rockstar Games Birden Fazla Oyun Üzerinde Çalışıyormuş

Rockstar Games şu an için Red Dead Redemption 2 oyununun PC versiyonu için hazırlıklarına devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan duyuru ile bu platformun oyuncuları Vahşi Batı'ya 5 Kasım 2019 tarihinde ayak basacaklar. Peki Rockstar Games için Red Dead Redemption 2 sonrasında ne var? Bunu şimdilik bilmiyoruz ama hummalı çalışmalar söz konusu diyebiliriz. Görünen o ki şirketin geliştirilme aşamasında olan birkaç oyunu var. En azından 2018 yılı itibarıyla durum böyle görünüyor.

StayAbode, 2018 yılının Mart ayında 3B Sanatçısı olarak çalıştığı Rocktar Games India ile yollarını ayıran Angith Jayarajan ile bir röportaj yaptı. Jayarajan, Red Dead Redemption 2 oyununun yanı sıra başka oyunlar üzerinde de çalıştıklarını açıkladı: "Sonrasında Rockstar Games'te çalıştım. Red Dead Redemption 2 ve henüz ismini söyleyemeyeceğim birkaç oyun üzerinde çalıştım."

Angith Jayarajan herhangi bir isim söylemediği için Amerika menşeli şirketin hangi oyunlar üzerinde çalıştığıyla ilgili bir tahminde bulunmak zor ama içlerinden bir tanesinin Grand Theft Auto 6 olduğu yüksek ihtimal dahilinde. Ayrıca bir süre önce çalışmalarına başlanmış olan Bully 2 de olağan şüpheliler arasında yer alıyor. Her ne kadar çalışma sonradan durdurulmuş olsa da, farklı bir konu ile yeniden başlanmış veya kalınan yerden devam ediliyor ancak gizli tutuluyor olabilir. Şu an bir tahminde bulunmak oldukça zor görünüyor.

Bununla birlikte daha önceden bir başka Rocktar Games India çalışanı olan Kıdemli Animatör Abhinav Raj Karanwal da Red Dead Redemption 2 beraberinde başka projeler üzerinde çalıştıklarını dile getirmişti. 2016 yılında Rocktar Games India çatısı altında işe başlayan Karanwal, halen bu pozisyonda yoluna devam ediyor. Gelişmeleri büyük bir merakla takip edeceğiz.