Rockstar Games, Grand Theft Auto 6'yı Geliştiriyor

Çıkışının üzerinden yıllar geçmiş olmasına rağmen Grand Theft Auto V, Rockstar Games şirketine para kazandırmaya devam ediyor. Bir süre daha da kazandırmaya devam edeceğine şüphe yok ama oyuncular olarak bir yandan da yeni bir Grand Theft Auto oyunu görmeyi istemiyor değiliz. Bu zamana kadar Grad Theft Auto 6 oyununun geliştirilmekte olduğuna dair birçok söylenti çıkmış ama Rockstar Games herhangi bir açıklama yapmaktan kaçındığı için söylentiler de nihayete erememişlerdi.

Ama gün içersinde oldukça önemli iki detay ortaya çıktı. Ortaya çıkan yeni detaylar, GTA 6'nin gerçekten geliştirilme aşamasında olduğunu gösteriyor.

GTA Forums üyelerinden olan ApolloThunder, deneyimli 3B Oyun Sanatçısı Bibin Michael'ın özgeçmişinde önemli bir detayı açıkladığını keşfetmiş. Buna göre Michael, 2017 yılının Aralık ayından 2018 yılının Nisan ayına kadar Rockstar Games çatısı altında çalışmış. Yani toplamda sadece dört aylık bir süreden bahsediyoruz. Bu dört aylık süreç boyunca da Grand Theft Auto V içeriği (ki bundan kasıt Grand Theft Auto Online) ve Grand Theft Auto 6 için gerçekleriyle bire bir uyuşan konsept arabalar ürettiği Jr Vehicle Artist (Ast Araç Sanatçısı) pozisyonunda bulunmuş.

Bu belki tek başına dikkate değer görülmeyebilir ama ikinci detay bu özgeçmiş bilgisini önemli hale getiriyor. Öyle ki Amerikan menşeli şirketin Red Dead Redemption 2 ile ilgili özel teşekkürlerini sunduğu ayrı bir sayfası var. Oyunun geliştirilme aşamasına katkısı olan her bir bireye tek tek teşekkür edilen bu sayfadaki isim listesinde, Bibin Michael'ın ismini de görebiliyoruz. Bir diğer deyişle Michael gerçekten de eski bir Rockstar Games çalışanıymış. Bu da haliyle özgeçmişinde yer alan bilginin gerçek olduğunu kanıtlıyor.

Rockstar Games, Grand Theft Auto 6 oyununu ne zaman duyurur bilmiyoruz ama epey bir beklememiz gerekebilir. Malumunuz yeni nesil büyük bir hızla yaklaşıyor. Öte yandan Amerikan menşeli stüdyo Red Dead Redemption 2 ile çıtayı kendisi açısından epey bir yükseltti ve yeni Grand Theft Auto oyununun da bu çıta baz alınarak geliştirileceğini hesaba katacak olursak, resmi duyuru için gerçekten epey beklememiz gerekecekmiş gibi görünüyor.