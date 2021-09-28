Yakında Rockstar Games'ten GTA 6 Açıklaması Gelebilir!

Yakın bir zamanda Rockstar Games GTA 6 açıklaması yapabilir. Bu zamana kadar Grand Theft Auto serisinin uzun bir süreden beri beklenen yeni video oyunu hakkında pek çok iddia ortaya atıldı ancak geliştirici şirketten gelen son hareket, oyunculara yönelik bir göz kırpma olarak yorumlanabilir ve bu da şirketin yakın bir zamanda video oyunu ile ilgili açıklama yapacağını gösterebilir.

Rockstar Games'in YouTube kanalındaki videolara yorum yapmaya çalışan kullanıcılar tarafından paylaşılan bilgilere göre GTA serisinin geliştiricisi, yorum filtreleme yoluna başvurarak "GTA 6", "GTA Six" gibi kelimelerin kullanımını yasakladı. Kanalda bir videoya yapılan yorumda eğer GTA 6 ya da GTA Six gibi yeni video oyunu ile ilgili kelimeler geçirilirse o yorum yayımlanmıyor.

Rockstar Games GTA 6 Açıklaması Yapacağının Sinyalini mi Veriyor?

Grand Theft Auto 6 ile ilgili en yeni haberleri takip eden kullanıcılar, sosyal medya platformlarında, forumlarda ve diğer tüm tartışma alanlarında GTA 6 hakkında sohbetler gerçekleştiriyor. Kullanıcıların seçtiği alanlardan birisi de Rockstar Games'in videolarının altında yer alan yorumlar kısmı olacak ki Grand Theft Auto geliştiricisinin resmi YouTube kanalında GTA 6 ile ilgili yorum yapılmasını engelleme kararı alınmış.

Rockstar Games has muted the word “GTA 6” from their official YouTube channel.



On the left, my main account with the comment. On the right, my alt checking the latest comments. Link to the video: https://t.co/kAseh0kSZv pic.twitter.com/OSFpPfzntf — The Strange Man Expanded and Enhanced (@Not_StrangeMan) September 19, 2021

GTA 6 filtresi, ilk olarak bir Twitter kullanıcısı olan Not_StrangeMan tarafından bildirildi. Not_Strangeman kullanıcısının paylaştığı bilgilere göre Rockstar Games artık kullanıcıların videoların altında GTA 6'dan bahsetmesine izin vermiyor. Twitter kullanıcısına göre GTA 6 ve GTA Six'in aksine GTA VI'nın geçtiği yorumlar yapılabiliyor.

Bu da akıllara iki ihtimali getiriyor: Ya bu filtreme Rockstar Games'in GTA 6 ile ilgili sorulardan sıkılmış olmasından kaynaklanıyor ya da Rockstar Games, GTA 6 açıklaması için çok az bir zaman kaldığının sinyalini veriyor.

Son birkaç senedir aralıksız olarak yapılan tartışmalara bakılacak olursa Grand Theft Auto hayranları, serinin yeni oyunu ile ilgili söylentilerden vazgeçmeyi düşünmüyor. Bir sonraki GTA oyunu ile ilgili söylentiler son birkaç senedir internette dolaşıyor ancak ne Rockstar Games'ten ne de Take-Two'dan projenin varlığını doğrulayan bir açıklama, bir işaret gelmiş değil.

Bazı aslı olmayan sızıntılarda GTA 6'nın Vice City'de geçeceğini iddia ediliyor. Başka bir iddia ise yeni video oyununun Londra'da geçeceğine işaret ediyor. GTA 6 ile ilgili söylentilerin daha yeni yeni yayılmaya başladığı dönemde ise GTA VI'da ABD'nin tamamını ele alacağı düşünülüyordu.

Birinci ihtimal ele alınacak olursa Rockstar Games, söylentilerin gün geçtikçe artması nedeniyle GTA 6 ile ilgili yorumlara sınırlama getirmiş olabilir. İkinci ihtimal değerlendirilecek olursa akıllara GTA 5'te Michael de Santa karakterini canlandıran Ned Luke'nin Twitter'da paylaşmış olduğu tweet geliyor. Luke, GTA 5'in 8. yıl dönümüne özel paylaştığı tweette #TrusttheProcess (sürece güven) hashtagini kullanmıştı. Rockstar Games de GTA 6 açıklaması yapmak için doğru zamanı bekliyor olabilir.