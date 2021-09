Yakında Rockstar Games'ten GTA 6 Açıklaması Gelebilir!

Yakın bir zamanda Rockstar Games GTA 6 açıklaması yapabilir. Bu zamana kadar Grand Theft Auto serisinin uzun bir süreden beri beklenen yeni video oyunu hakkında pek çok iddia ortaya atıldı ancak geliştirici şirketten gelen son hareket, oyunculara yönelik bir göz kırpma olarak yorumlanabilir ve bu da şirketin yakın bir zamanda video oyunu ile ilgili açıklama yapacağını gösterebilir.

Rockstar Games'in YouTube kanalındaki videolara yorum yapmaya çalışan kullanıcılar tarafından paylaşılan bilgilere göre GTA serisinin geliştiricisi, yorum filtreleme yoluna başvurarak "GTA 6", "GTA Six" gibi kelimelerin kullanımını yasakladı. Kanalda bir videoya yapılan yorumda eğer GTA 6 ya da GTA Six gibi yeni video oyunu ile ilgili kelimeler geçirilirse o yorum yayımlanmıyor.

Grand Theft Auto 6 ile ilgili en yeni haberleri takip eden kullanıcılar, sosyal medya platformlarında, forumlarda ve diğer tüm tartışma alanlarında GTA 6 hakkında sohbetler gerçekleştiriyor. Kullanıcıların seçtiği alanlardan birisi de Rockstar Games'in videolarının altında yer alan yorumlar kısmı olacak ki Grand Theft Auto geliştiricisinin resmi YouTube kanalında GTA 6 ile ilgili yorum yapılmasını engelleme kararı alınmış.

Rockstar Games has muted the word “GTA 6” from their official YouTube channel.



On the left, my main account with the comment. On the right, my alt checking the latest comments. Link to the video: https://t.co/kAseh0kSZv pic.twitter.com/OSFpPfzntf