Rockstar Games, GTA Oyuncularına 500.000 Dolar Dağıtıyor!

Rockstar Games, GTA Online oyuncularını ödüllendirmeye devam ediyor. Bu Mayıs ayında GTA Online’a giriş yapan tüm oyuncular nakit para ile ödüllendirilecek. Detaylar haberimizde.

500.000 Dolar Nakit!

Grand Theft Auto (GTA), Max Payne, Red Dead Redemption, L.A. Noire, Bully ve daha birçok popüler oyunun yayıncısı Rockstar Games, sosyal medya hesabı üzerinden duyuruda bulundu. Tam 500.000 dolar GTA parasını ücretsiz olarak vereceğini söyledi. Oyuncuların tek yapması gerekense; bu ay içerisinde GTA Online oynamak ve Maze Bank hesabınıza paranın yatırılmasını beklemek.

Free GTA$500,000



Play GTA Online throughout the month of May for a one-time gift of GTA$500,000.



The GTA$ will be automatically sent to your Maze Bank account within seven days.https://t.co/a9nEg3xmyQ pic.twitter.com/T4kAKOlYyV — Rockstar Games (@RockstarGames) May 1, 2020

Rockstar'dan GTA Online İndirimleri

Nakit hediye bu ayki indirim ve ödül grubunun (lazer silahlarında yüzde 40 indirim, gece kulüplerinde yüzde 40 indirim, iş savaşlarında üçlü ödül ve özel kargo satış görevlerinde çift ödül) bir parçası olarak geliyor. Bu hafta Twitch Prime hesaplarını Social Club’a bağlayan GTA Online oyuncuları, Pixel Pete Arcade mülkünde bir indirim alacak, Pfister 811 hiper otomobili yüzde 80 indirimli alacak ve Declasse Drift Yosemite kamyoneti yüzde 60 oranında satın alabilecek. İndirimlerin tam listesine bu sayfadan ulaşılabilir.