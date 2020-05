Rockstar Games, GTA Oyuncularına 500.000 Dolar Dağıtıyor!

Rockstar Games, GTA Online oyuncularını ödüllendirmeye devam ediyor. Bu Mayıs ayında GTA Online’a giriş yapan tüm oyuncular nakit para ile ödüllendirilecek. Detaylar haberimizde.

Grand Theft Auto (GTA), Max Payne, Red Dead Redemption, L.A. Noire, Bully ve daha birçok popüler oyunun yayıncısı Rockstar Games, sosyal medya hesabı üzerinden duyuruda bulundu. Tam 500.000 dolar GTA parasını ücretsiz olarak vereceğini söyledi. Oyuncuların tek yapması gerekense; bu ay içerisinde GTA Online oynamak ve Maze Bank hesabınıza paranın yatırılmasını beklemek.

Free GTA$500,000



Play GTA Online throughout the month of May for a one-time gift of GTA$500,000.



The GTA$ will be automatically sent to your Maze Bank account within seven days.https://t.co/a9nEg3xmyQ pic.twitter.com/T4kAKOlYyV