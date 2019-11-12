Rockstar Games'in Yeni İş İlanı Grand Theft Auto VI'yla İlgili Olabilir

Rockstar Games tarafından verilen her bir iş ilanı oyun dünyasında heyecana neden oluyor. Grand Theft Auto VI da duyurulacağı günün sabırsızlıkla beklendiği oyunların başında geliyor ve bu iş ilanlarını ister istemez bu oyun ile ilişkilendiriyoruz. Çünkü çıkışının üzerinden altı sene geçmiş olan Grand Theft Auto V sonrasında yeni oyunun duyurulmasının zamanı geldi de geçiyor.

Peki Rockstar Games şu an ne yapıyor? Daha önceden sizlerle paylaştığımız haberimizde de aktardığımız üzere birden fazla oyun üzerinde çalışıyor. Amerika menşeli şirket, sıradaki Grand Theft Auto oyununa işaret olabilecek bir iş ilanı daha verdi. Bahsi geçen iş ilanı PlayStation 5 ve Project Scarlett için geliştirilen yeni bir oyun için Animasyon Sistemleri Programcısı pozisyona yönelik olarak verilmiş. Detaylarına bakıldığında ise "Geniş açık dünya karakter tabanlı oyunlar için gelişmiş animasyon sistemleri geliştirmede bize yardımcı olacak deneyimli, yetenekli mühendisler arıyoruz. Yeni nesil donanımda karakter animasyonunun sınırlarını zorlamada iş birliği yapan küresel programcılar ve araştırmacılar ekibiyiz." şeklindeki açıklamalar ile karşılaşıyoruz.

Bu açıklamalara baktığımızda, yeni oyunun Grand Theft Auto VI olabileceği ilk akla gelen ama başka ihtimaller de yok değil. Mesela Bully 2. Zaman içerisinde Bully 2 ile ilgili bir sürü söylenti duymuştuk. Hatta son olarak, on sekiz ay sürdükten sonra geliştirilme sürecinin durdurulduğunu da öğrenmiştik. Rockstar Games kalınan yerden devam etme kararı almış olabilir.

Öte yandan, elbette yepyeni bir oyun olma ihtimali de her daim var. Elde somut bir kanıt olmadığı için her türlü tahmine açık bir durum diyebiliriz. Büyük bir merakla takip edecek ve olası yeni gelişmeleri sizlere aktaracağız. Bizi takipte kalmaya devam edin.