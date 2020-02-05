Rockstar Games Kurucu Ortağı Dan House, Şirketle Yollarını Ayırıyor

Geride bıraktığımız hafta ve bu hafta içerisinde Ubisoft, DICE ve Capcom cephelerinden ayrılık haberleri gelmişti. Bugün Rockstar Games de listeye dahil oluyor. Kurucu Ortak Dan Houser, Amerika menşeli şirket ile yollarını ayırıyor.

Rockstar Games, 1998 yılında iki kardeş Sam Houser ve Dan Houser, Terry Donovan ve Jamie King tarafından kurulmuştu. Aradan geçen sürede oyun dünyasına Grand Theft Auto ve Red Dead Redemption serileri, Bully ve L.A. Noire dahil birçok kaliteli yapım kazandırılmıştı. Grand Theft Auto V halen para basmaya devam ederken, Rockstar Games de yoluna Sam Houser başkanlığında devam edecek.

Söz konusu gelişme ise Take-Two Interactive tarafından güncel kazanımlar raporunun sunulmasından birkaç gün önce yayınlanan Tahvilat ve Değişim Komisyon dosyası ile ortaya çıktı. Bahsi geçen dosyanın alt kısmında, "2019 yılının ilkbaharında başlayan uzatılmış molasının ardından Rockstar Games Başkan Yardımcısı, Yaratıcısı Dan Houser, şirketten ayrılacak. Dan Houser'ın son günü 11 Mart 2020. Katkılarından dolayı son derece minnettarız. Rockstar Games ciddi övgüler alan ve ticari olarak başarılı oyun dünyalarından birkaçını, dünya çapında tutkulu hayranlar topluluğu, mevcut ve gelecekteki projelere odaklanmış olan inanılmaz derecede yetenekli bir ekip oluşturdu." sözlerine yer verilmiş.

Dan Houser, yirmi yıldan fazla bir süredir Rockstar Games şirketine yaratıcılık anlamında rehberlik ederken hemen hemen her oyunda da kendisine yazar pozisyonunda yer verilmişti. Kendisinin Grand Theft Auto V ve Red Dead Redemption 2 oyunlarının baş yazarı olduğunu belirteyim. Ayrıca diğer birçok projede de baş yapımcı pozisyonunda bulunmuştu.

Şu an Dan Houser için sırada ne olduğu belirsiz. Başka bir şirkete geçiş yapacak mı yoksa oyun dünyasından uzak durup kendi hayatına mı bakacak bilinmiyor ama yakın zamanda bir açıklama yapılacaktır diye tahmin ediyorum. Bekleyelim ve görelim.