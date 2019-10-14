Rockstar Games, Oyunları İçin Ruffian Games İle Çalışıyor

Sizlerle daha önceden paylaştığımız haberimizde Rockstar Games şirketinin birden fazla oyun üzerinde çalıştığını aktarmıştık. 3B Sanatçısı Angith Jayarajan, herhangi bir izni olmadığı için geliştirilme aşamasında olan oyunların adlarını verememişti. Görünüşe göre Ruffian Games gizemli oyunlar için Rockstar Games şirketine yardımda bulunuyor.

Bahsi geçen bilgi ise bizzat İskoç oyun stüdyosu tarafından verilen iş ilanları ile ortaya çıktı. Bu iş ilanlarına göre Senior Engineer (Kıdemli Mühendis), UI Engineer (Kullanıcı Arayüzü Mühendisi), Systems Engineer (Sistemler Mühendisi), Graphics Engineer (Grafikler Mühendisi), Senior Graphics Engineer (Kıdemli Grafikler Mühendisi), Gameplay Script Engineer (Oynanış Komutu Mühendisi) ve Mühendis aranıyor.

Hangi oyunun ne türe gireceğine dair bir bilgi olmasa da detaylara inecek olursak, bahsi geçen oyunların nesil geçişine denk getirilecekleri yazılı. Yani hem PlayStation 4, PC ve Xbox One hem de yeni nesil konsollar için geliştiriliyorlar. Bunun yanı sıra, iş ilanlarında çok oyunculu aksiyon türünde deneyimli ve ayrıca bu tür için görev ve oynanış komutu yazabilecek, konsol üreticilerinden birinin en az bir projesinde yer almış ve Xbox LIVE ve / veya PSN servisleri hakkında bilgisi olan elemanlar aranıyor.

Ortada herhangi bir ipucu olmadığı için bir tahminde bulunmak elbette zor ama bahsi geçen oyunlardan bir tanesi için önceki haberimizde de olduğu gibi Grand Theft Auto 6 olabilir diyebiliriz. Gelişmelerden haberdar olmak için bizi takipte kalın.