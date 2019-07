Rockstar Games, Red Dead Redemption 2'yi PC için Duyurmaya Hazırlanıyor Gibi

2016 yılındaki duyurusundan sonra geçtiğimiz yılın Ekim ayında satışa sunulan Red Dead Redemption 2, bildiğiniz gibi o zamandan beri PC platformuna geleceğine dair bir sürü söylenti ve sızıntıyla da karşımıza çıkmıştı. Sızıntılardan en önemli olanı ise oyuna ait resmi iOS ve Android uygulamasının komut satırlarında PC ile ilgili işaretlerdi. Yakın bir zaman önce bu sızıntılara bir yenisi daha eklendi. Red Dead Redemption 2 oyununun PC versiyonunun duyurusu yakında gerçekleşecek olabilir.

Twitter kullanıcısı JakoMako51, hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşım ile enteresan bir detaya denk geldiğinin haberini verdi. Öyle ki, Rockstar Social Club internet sayfasının kaynak kodlarında Red Dead Redemption 2 oyununun PC versiyonuna işaret eden bir satır yer alıyormuş.

The fact that Red Dead Redemption 2 is coming to PC is now quite evident. #RDR2 #reddeadredemption2pc #RedDeadRedemption2 #rdr2pc #reddeadredemption

RDR2_PC_Accomplishments:"Accomplishments"

You can search for "RDR2_PC" in the following link: https://t.co/hmtRJGKmoa pic.twitter.com/4kJAd5u58r