Rockstar Games, Red Dead Redemption 2'yi PC için Duyurmaya Hazırlanıyor Gibi

2016 yılındaki duyurusundan sonra geçtiğimiz yılın Ekim ayında satışa sunulan Red Dead Redemption 2, bildiğiniz gibi o zamandan beri PC platformuna geleceğine dair bir sürü söylenti ve sızıntıyla da karşımıza çıkmıştı. Sızıntılardan en önemli olanı ise oyuna ait resmi iOS ve Android uygulamasının komut satırlarında PC ile ilgili işaretlerdi. Yakın bir zaman önce bu sızıntılara bir yenisi daha eklendi. Red Dead Redemption 2 oyununun PC versiyonunun duyurusu yakında gerçekleşecek olabilir.

Twitter kullanıcısı JakoMako51, hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşım ile enteresan bir detaya denk geldiğinin haberini verdi. Öyle ki, Rockstar Social Club internet sayfasının kaynak kodlarında Red Dead Redemption 2 oyununun PC versiyonuna işaret eden bir satır yer alıyormuş.

The fact that Red Dead Redemption 2 is coming to PC is now quite evident. #RDR2 #reddeadredemption2pc #RedDeadRedemption2 #rdr2pc #reddeadredemption

RDR2_PC_Accomplishments:"Accomplishments"

You can search for "RDR2_PC" in the following link: https://t.co/hmtRJGKmoa pic.twitter.com/4kJAd5u58r — JakoMako51 (@JakoMako51) 4 Temmuz 2019

Sizin de gördüğünüz gibi, Red Dead Redemption 2 oyununun PC versiyonu iOS ve Android uygulamasının komut satırları sonrasında Rockstar Games tarafında ikinci kez ortaya çıktı. Bu gelişme bizlere beklenen duyuruya oldukça yakın olduğumuzun işaretini veriyor olabilir.

Şu an için Take-Two Interactive ve Rockstar Games ikilisinden herhangi bir açıklama yapılmış değil ama bir süre önce Take-Two Interactive Üst Yöneticisi Strauss Zelnick, Red Dead Redemption 2 oyununu PC platformuna getirmenin hiçbir olumsuz yanı olmadığını ve kolayca getirilebileceğini söylemişti.

Bakalım büyük bir umutla beklediğimiz duyuru ne zaman gerçekleşecek? Bu yılın sıradaki büyük fuarı GamesCom 2019. Acaba Rockstar Games orada bir bomba patlatır mı dersiniz? Gelişmeler için takipte olacağız.