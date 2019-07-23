Rockstar Games, Red Dead Redemption'ı Yeniden Yapıyor Olabilir

Red Dead Redemption oyun dünyasına derin bir iz bırakan ve çıkışının üzerinden on yıl geçmiş olmasına rağmen keyifle oynanabilen bir oyun. Konu olarak Red Dead Redemption 2 için bir devam oyunu olmasının da yıllardan sonra tekrar gündeme gelmesinde büyük bir etken tabii ki. Rockstar Games ise Red Dead Redemption ile ilgili büyük planlar peşindeymiş gibi görünüyor.

Geçtiğimiz Aralık ayının ortalarında yayınlanan Red Dead Redemption 2 videosuyla oyunda yaşanan enteresan bir teknik sorundan haberdar olmuştuk. Birçok oyuncunun denk geldiği bu teknik hata, yapay zeka karakterleri ile girdiğimiz etkileşim sırasında John Marston karakterinin sesinin değişmesine ve yetişkin Jack Marston sesinin duyulmasına neden oluyordu. Yetişkin Jack Marston, Red Dead Redemption 2 oyununda hiç görünmemişti. Hal böyle olunca, kimileri bunu yolda olan indirilebilir içeriğe yorarken kimileri de biraz uçarak Red Dead Redemption HD Remaster iddiasında bulunmuştu.

Anonim bir Reddit kullanıcısı ise paylaştığı gönderi ile olaya farklı bir renk kattı. Rockstar Games çatısı altında çalışan çevre sanatçılarından bir tanesini tanıdığını iddia eden kullanıcı, Red Dead Redemption oyunun bir yeniden yapım olarak geliştirilme aşamasında olduğunu söyledi. Yeni oyundaki tüm yeni özelliklerin kullanılacak olmasının yanı sıra çölün büyütülmesi ile harita genişletileceğini belirtti. Soygunlar geri dönecekmiş ve her iki oyunun birbirine bağlanabilmesi için yeni diyalog kayıtları da yapılmış. Yeniden yapımın orijinal oyunun onuncu yılında çıkartılması hedefleniyormuş ama karşılaşılan teknik hatalardan dolayı Red Dead Online ile ilgilenen ekibin üçte ikisini bu projeye kaydırmak durumunda kalmışlar. Bu bağlamda da 2020 yılının Aralık ayında veya 2021 yılının Ocak ayında piyasada olabileceği söyleniyor.

Ortada bu bilgileri doğrulayacak herhangi bir ek kaynak olmadığı için resmi duyuru yapılana kadar bu haberimizde sizlerle paylaştıklarımızı bir söylenti olarak kenarda tutmanızda fayda var. Gelişmeleri takip edeceğiz.

Red Dead Redemption 2 için ana senaryo içeriği geliştiriliyor!

Öte yandan, aynı anonim kullanıcı Red Dead Redemption 2 için geliştirilme aşamasında olan indirilebilir içerikten de bahsetti. Şu anda geliştirilme aşamasının ortalarına gelinmiş. 2020 yılının ilk çeyreğinde çıkması planlanan indirilebilir içeriğin, yaratık odaklı bir indirilebilir içerik olacağını söylüyor kullanıcı. Bu aslında daha önceden ortaya çıkan UFO sürprizi ile açık edilmişti. Verilen bilgiye göre yine Arthur Morgan karakterini yönetecekmişiz. Ne var ki, bu içerik hakkında daha fazla bilgi bulunmuyor.