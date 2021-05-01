Rockstar Games Test Ekibine Yeni Üyeler Arıyor: GTA 6 mı Geliyor?

Rockstar Games test ekibi için yeni üyeler aramaya başladı. Rockstar'ın iş ilanı, akıllara ilanın Grand Theft Auto hayranlarının senelerdir beklediği GTA 6 ile bir ilgisinin olup olmadığını getirdi. Birçok oyuncunun kafasında Rockstar'ın bir sonraki büyük video oyununu test etmek için hazır olup olmadığına dair soru işareti meydana geldi.

Rockstar Games Test Ekibine Katılacak Kişiler Aranıyor

Rockstar Games, test programına dahil olabilecek yeni kişiler bulmak için iş ilanı verdi. Grand Theft Auto serisinin arkasındaki şirketin verdiği ilan, akıllara bir sonraki GTA oyununun geliştirilip test sürecine geçilme olasılığını getirdi.

Serinin hayranlarına göre iş ilanının Rockstar Games'in GTA 6 veya Bully 2 projeleri ile alakalı olma ihtimali oldukça yüksek görünüyor ancak Rockstar'ın ortaya çıkan söylentileri doğrulama veya yalanlama gibi bir alışkanlığa sahip olmamasından ötürü hayranların tahminlerinin doğru mu yoksa yanlış mı olduğunu öğrenmek bir hayli zaman alabilir.

Rockstar Games her zaman yeni çalışanlar arıyor fakat bu iş ilanının hayranların gözünde farklı bir yönü var. Bu iş ilanı, Rockstar'ın oyunları test etme programına dahil olabilecek kişileri ilgilendiriyor.

Birçok oyuncu, iş ilanının bu nedenle GTA 6 ya da Bully 2 ile alakalı olabileceğini düşünüyor. Rockstar şu anda Birleşik Krallık'taki insider pozisyonu da dahil olmak üzere boşta olan 48 pozisyonu doldurmak istiyor. Rockstar Interactive India ve Rockstar Lincoln da dahil olmak üzere birçok stüdyo, oyunları test edip hataları ve eksiklikleri bildirebilecek kişiler arıyor.

Test ekibine katılacak kişilerden karşılaması istenen gereksinimler, oyun stüdyosundan oyun stüdyosuna değişiklik gösteriyor. Örneğin Rockstar India, geçmişte Rockstar'ın geliştirdiği oyunları oynayan ve bu oyunların genel yapısına dair bilgisi olan kişileri işe alırken başka bir stüdyo ise adayların oyun sektörüne ilişkin geniş bir bilgi yelpazesine sahip olmasını istiyor.

Rockstar Games gerçekten bir sonraki video oyununu test etmeye hazırlanıyorsa bu oyunun GTA 6 olması oldukça yüksek bir ihtimal gibi görünüyor. Bazı oyuncular da bu oyunun GTA 6 yerine Bully 2 olacağını düşünüyor. Geçmişte her iki oyunun da oyuncularla buluşturulabileceğine dair birden fazla söylenti ortaya çıktı fakat Rockstar'ın sessiz kalması bütün bunların birer soru işaretleri olarak kalmasına neden oluyor.