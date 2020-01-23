Rockstar Games Yanlışlıkla GTA 6'yı Doğrulamış Olabilir!

Grand Theft Auto V (GTA 5) ile birlikte oldukça büyük başarılara imza atan Rockstar Games yeni oyun üzerinde çalıştığını yanlışlıkla doğrulamış olabilir.

Vergi İndirimi İstedi

Bu yıl Sony tarafında PlayStation 5 ve de Microsoft tarafında Xbox Series X gibi güçlü konsollar ile karşılaşacağımız bir yıl olacak. Tabii ki oyunların da bu güçlü konsollardan sonuna kadar faydalanmasını bekleyebiliriz.

Şimdiye kadar pek çok Grand Theft Auto VI (GTA 6) sızıntısı ile karşı karşıya kaldık. Önceki oyunun üstünden geçen uzun seneleri de göz önüne alınca pek haksız sayılmayız. Ancak yine de oyunun yeni konsollara yetişmesinin pek mümkün olduğunu sanmıyoruz. Yine de Rockstar yeni oyununu çok garip bir şekilde doğrulamış olabilir.

Tax Watch tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre yapımcı şirket, Video Oyunları Vergi Yardımı açısından oldukça büyük bir vergi yardımı talebi istedi. Yaklaşık 36,7 milyon sterlin talep eden şirketin talebi, İngiltere'nin toplam video oyunları vergi gelirinin yaklaşık yüzde 37 oranındaki kısmını oluşturuyor.

Buraya kadar anlattıklarım biraz anlamsız gelebilir, raporun devamına göz atalım. Raporda şu ifadelere yer verildi:

"Talebin yakın bir zamanda yayınlanması beklenen GTA'nın bir sonraki baskısının üretimi için olduğuna inanılıyor. Stüdyolar bir oyunu tamamlamadan önce Video Oyunları Vergi Yardımı kaleminden geçici taleplerde bulunabilir. Bu noktada Rockstar tarafından getirilen bu büyük talepler, muhtemelen GTA VI'nın üretim maliyetleri ile ilgilidir. Bu vergi üretim harcamaları ile ilgili olduğundan Rockstar'ın oyun geliştirme harcamalarının ölçeğini gösteriyor."

Bu rapor kendi açısından ikna edici bir kabiliyete sahip olsa da şirket tarafından resmi bir açıklama yapılmadığı sürece çok fazla heyecanlanmanızı tavsiye etmem. Yine de olası gelişmelerden haberdar olmak için bizleri takipte kalın.