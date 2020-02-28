Rockstar GTA 6 İçin Yeni İddia

Birçok oyun tutkunu, dünyanın en popüler oyun serilerinden bir tanesi olan Grand Theft Auto (GTA) ile ilgili bir haberleri takip ediyor. Ortaya atılan spekülasyonlar, Rockstar Games'in GTA 6 üzerinde çalıştığını gösteriyor.

Bugüne dek GTA 6 ile ilgili hiçbir açıklama ortaya koyulmadı. Fakat zaman zaman gelen iddialar ve Rockstar Games'in bazı hamleleri, GTA 6'nın yaklaşmakta olduğu fikrini güçlendiriyor. Özellikle de ortaya çıkan bir detay büyük bir dikkat uyandırdı.

GTA 6 robot mu kullanacak?

Rockstar Games, bugüne kadar yaptığı en iyi şey ortaya koydu. Kafa karıştıran bir gelişme ile oyun severlerin karşısına çıkan şirket yeni iddialara neden oldu.

Şirket, internet sitesini yeniledi ve bazı yeni görsel eklemeler gerçekleştirdi. Bunlar, oyunlardan alınmış detaylardan ziyade, daha çok sanat çalışmaları tarzındaydı. görsel açıdan hem de oyun detayları bakımından son derece ilginç görseller olduğu söylenebilir.

Bu görüntülerden bir tanesi ise gerçekten dikkat çekti. Söz konusu görüntü, Rockstar Games'in mevcut oyunlarına hiç benzemiyordu. Fotoğraflardaki bazı detaylarda robotik esintiler görülüyordu. Bu da akıllarda, GTA 6 ile ilgili robot kullanılacağı fikrini güçlendirdi. Günümüze uyarlanan bu oyun serisinin robot kullanma ihtimali yüksek olarak görülüyor.