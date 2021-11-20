Rockstar GTA Trilogy Sahiplerine Ücretsiz Oyunlar Verecek

Rockstar, GTA Trilogy ile ilgili oldukça önemli bir açıklamada bulundu. Şirket, GTA 3, GTA Vice City ve GTA: San Andreas oyunlarının yenilenmiş sürümlerinde yaşanan sorunlardan ötürü özür diledi. Yapılan açıklamaya dair merak edilen ayrıntılar haberimizde.

Rockstar GTA Trilogy İçin Oyunculardan Özür Diledi

Video oyunu sektörünün en önemli şirketleri arasında yer alan Rockstar Games, geçtiğimiz günlerde satışa sunulan GTA: The Trilogy - The Definitive Edition ile ilgili bir açıklama yaptı. Şirket, yaptığı açıklamada, popüler üç GTA oyunun yenilenmiş sürümlerinde yaşanan sorunlar nedeni ile özür diledi.

Rockstar Games, klasik oyunların güncellenmiş sürümlerinin beklentilerin altında kaldığını kabul etti. Şirket, önümüzdeki günlerde Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition'da yer alan tüm oyunlar için bir güncellemenin yayımlanacağını açıkladı. Güncelleme ile birlikte yaşanan bir dizi sorunun çözülmesi hedefleniyor.

Oyunda yaşanan sorunlardan dolayı büyük bir tepki ile karşı karşıya kalan şirket, geliştirme ekibinde yer alan kişilerin sosyal medyada taciz edildiğini belirtti. Yapılan açıklamada, oyuncuların saygılı ve medeni olmaları rica edildi.

Yenilenmiş sürümler piyasaya sürülmeden önce GTA 3, GTA Vice City ve GTA: San Andreas oyunlarının klasik sürümleri satıştan kaldırılmıştı. Rockstar Games tarafından yapılan açıklamaya göre üç Grand Theft Auto oyununun klasik sürümleri tekrar satışa sunulacak.

Rockstar Games, GTA: The Trilogy - The Definitive Edition'ı 30 Haziran 2022 tarihine kadar satın alan tüm oyunculara Grand Theft Auto 3, Grand Theft Auto Vice City ve GTA San Andreas isimli oyunların klasik sürümlerini ücretsiz olarak vereceğini duyurdu.

GTA Trilogy Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i5-2700K veya AMD FX-6300

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 760 2GB ya da AMD Radeon R9 280 3GB

RAM: 8 GB

Depolama Alanı: 45 GB Kullanılabilir Alan

GTA Trilogy Önerilen Sistem Gereksinimleri