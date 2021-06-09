Rocky 4 Director's Cut Vizyon Tarihi Açıklandı!

Rocky 4 Director's Cut vizyon tarihi paylaşıldı. Sylvester Stalone, Rocky 4'ün yeniden düzenlenmiş versiyonuna ait bazı bilgiler de paylaştı. Stalone tarafından paylaşılan bilgilere ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Rocky 4 Director's Cut Vizyon Tarihi Belli Oldu

1985 yılında vizyona giren Rocky 4, dünya genelinde milyonlarca izleyici tarafından çok beğenilmişti. Senaristliğini ve yönetmenliğini Sylvester Stallone'un üstlendiği başarılı yapım, 300 milyon dolar hasılat elde etmeyi başarmıştı.

Spor ve dram ögelerine sahip olan film, serinin önceki filmlerinde olduğu gibi büyük bir başarının altına imza atmıştı. Slyvester Stallone, Talia Shire, Burt Young, Tony Burton ve Dolph Lundgren gibi isimlerin yer aldığı Rocky 4'te Ivan Drago, Balboa'ya dövüşmek için meydan okur. Drago ve Balboa'nın mücadelesine tanık kolduğumuz film, 28 milyon dolar bütçe ile çekilmişti.

Sylvester Stallone, geçtiğimiz ay resmi sosyal medya hesabı üzerinden Rocky IV'ün yeniden düzenlenmiş halinin yapım aşamasında olduğunu duyurmuştu ve filme ait bir poster yayımlamıştı. Başarılı oyuncunun paylaştığı porsele baktığımızda arka planda Ivan Drago karakterinin silüetini görüyoruz. Ringte ise Rocky karakteri yer alıyor.

Rocky karakterini canlandıran Stallone, Instagram hesabı üzerinden Rocky 4 Director's Cut'a ilişkin yeni bilgiler ve vizyon tarihini paylaştını. Stallone tarafından aktarılan bilgilere göre film, 11 Kasım 2021 tarihinde vizyona girecek. Film, geniş ekran ve 4K çözünürlük desteğine sahip olacak. Başarılı oyuncu, senarist ve yönetmen Stallone ayrıca ringte Rocky ve Drago'nun yer aldığı bir poster paylaştı.

Creed 3 Ne Zaman Yayımlanacak?

Dünya genelinde milyonlarca izleyici tarafından merak içerisinde beklenen Creed serisinin üçüncü filmi olan Cred III, 23 Kasım 2022 tarihinde vizyona girecek. Dram ve spor ögelerine sahip olan yapımın yönetmenliğini Michael B. Jordan üstleniyor.

Senaristliğini Zach Baylin ve Keenan Coogler'ın üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Tessa Thompson, Michael B. Jordan, Jonathan Majors ve Phylicia Rashad gibi isimler yer alıyor. Filmin oyuncu kadrosunda Sylvester Stallone yer almayacak.

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