Rogbid Tank M1 Akıllı Saat Piyasaya Sürüldü

Akıllı saat üreticisi Rogbid, Tank M1 adını verdiği yeni akıllı saatini kullanıma sundu. Yeni Rogbid akıllı saat, önceki modelinden renk tercihi ve yaratıcı tasarımıyla ayrışıyor. Son dönem akıllı saat teknolojisi kullanılarak üretilen Tank M1, askeri sınıf özelliğinin yanında IP69 korumasına da sahip.,

Akıllı Saat Teknolojisin Bir Yenisi Daha Eklendi

Rogbid Tank M1, pratik ve kullanışlı yapısına ek olarak benzersiz bir görünüm sunuyor. Üretiminde paslanmayan madde kullanan cihaz, çeşitli kısayol tuşlarına sahiptir. 1,45 inçlik bir HD ekranıyla şık bir görünüm sunan saat ayrıca su geçirmeme özelliği de bulunuyor.

Cihazın içerisinde seçim yapabileceğiniz yüzden fazla spor modu bulunur. Aramalar için hoparlör ve tuş desteği sağlayan cihazda kamera ve müzik kısayolunun yanı sıra akıllı bildirim özelliği de bulunur. Anlık hava durumu güncellemeleri, alarm eklentisi gibi birçok özelliği bulunan Rogbid Tank M1, 680mAh gücüyle 40 güne kadar kullanım imkanı sunar.