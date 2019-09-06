Rogue Company, Smite Geliştiricisinin Yeni Oyunu Olacak

Smite ve Paladins gibi yapımlarla iyiden iyiye tanınır hale gelmiş olan Hi-Rez Studios, yeni oyununu bu haftanın Nintendo Direct programında duyurdu. Görünüşe göre geliştirici stüdyo yeni oyununda farklı bir türe el atıyor. Hi-Rez Studios'un yeni oyunu Rogue Company olacak.

PlayStation 4, PC, Xbox One ve Switch için geliştirilmekte olan oyun Cross-Play destekli çoklu-oyuncu nişancı oyunu olacak. Çıkış tarihi henüz belli değil ama yakın bir zamanda satışa sunulacağı söyleniyor. Bu oyunu muhtemelen 2020 yılı içerisinde görebiliriz.

Rogue Company, oyuna adını veren dünya genelindeki seçkin paralı askerlerden oluşan çok gizli bir sendikanın adıymış. Geliştirici stüdyo şimdilik oyun ile ilgili çok fazla bilgi vermedi ama PvP modlarının bulunacağı oyunda çevrimiçi rekabetlere girişeceğiz. Ayrıca oyunun çıkışı sonrasında yayınlanacak olan güncellemeler ile yeni oyun modları, yeni haritalar, yeni teçhizatlar, yeni oyun içi etkinlikler ve yeni paralı askerler getirilecekmiş.

Daha fazla bilginin ilerleyen zamanlarda paylaşılacağı Rogue Company bizzat Hi-Rez Studios tarafından yapılan açıklama ile Epic Games Store üzerinden satılacak. Oyunun duyuru fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.