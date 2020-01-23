Rogue One Yazarı Gary Whitta, Control'un Filminin Yapılmasını İstiyor

Remedy Entertainment stüdyosunun son oyunu Control, geçtiğimiz Ağustos ayında satışa sunulmuştu. Çok sağlam bir hikaye sunamasa da oynanışı ve atmosferi ile dikkat çekmeyi başarmanın yanı sıra birçok kez Yılın Oyunu ödülüne aday gösterilmişti. Görünüşe göre Rogue One filminin senaristi, Control oyununun filminin yapılmasını istiyor.

Twitter hesabı üzerinden kendisine Noah Dekel tarafından sorulan "Sizce hangi video oyunu en iyi film olur? Ve senaryosunu yazmak ister misiniz?" sorusunu yanıtlayan Rogue One senaristi Gary Whitta, cevap olarak "CONTROL. Ve evet." demiş. Bu sohbet daha sonradan Remedy Entertainment İletişimler Yöneticisi Thomas Puha'nın dikkatini çekmiş ve cevaben "Konuşalım." yorumunda bulunmuş.

Lets talk @garywhitta 🙏 — Thomas Puha (@RiotRMD) 21 Ocak 2020

İlk bölümü 2016 yılında yayınlanmış olan Quantum Break dizisini düşünecek olursak, Remedy Entertainment elbette bu düşünceye olumlu bir yaklaşımda bulunabilir. Öte yandan, Whitta daha önceden oyun basınında yer almış ve hatta PC Gamer sitesinde Baş Editör pozisyonunda bulunmuştu. Bir diğer deyişle, oyunlar ile baya içli dışlı kendisi.

Bakalım Gary Whitta ile Thomas Puha bir görüşme yapacaklar mı? Yapacaklarsa, bu görüşmeden nasıl bir sonuç çıkacak? Resmi duyuruyu büyük bir sabırsızlıkla bekleyeceğiz.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Control beyaz perdeye taşınsa nasıl olur? Yoksa dizi mi olmalı? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.