Roketsan'ın Mikro Uydu Fırlatma Aracı Yurt Dışı Fuarında İlk Kez Tanıtıldı

Roketsan Pazar Geliştirme ve Tanıtım Direktörü Dr. Hüdai Özdamar’ın yaptığı açıklamalara göre, mikro uydu fırlatma aracı Paris Havacılık Fuarı’nda ilk kez yurt dışındaki ilgililerin beğenisine sunuldu. Askeri firmalar ile uzay ve havacılık firmalarının yoğun ilgi gösterdiği Paris Havacılık Fuarı’nda mikro uydu fırlatma aracıyla bulunan Roketsan, kurulduğu günden beri Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ihtiyaçlarını karşılamak için pek çok ürün geliştirdi.

Özdamar’ın paylaştığı bilgilere göre Mikro Uydu Fırlatma Sistemi (MUFS) Geliştirme Projesi, birkaç ay önce İstanbul’da yapılan bir fuarda sergilenmişti. Özdamar, Paris Havacılık Fuarı’nda "Gelişen yeni teknoloji taktik ve stratejik sistemlerimizle pazarda var olduğumuzu bu fuarda perçinledik." şeklinde yaptığı açıklamalarında, Türkiye ekonomisine katkıda bulunmak istediklerini ve ihracat yapmayı amaçladıklarını belirtti.

Özellikle Türkiye’de bölge sınırlarını korurken sivillere zarar vermeyen sistemlere ihtiyaç olduğunu söyleyen Özdamar, diğer uluslararası şirketlerin de bu alanla ilgilendiğini ifade etti. Roketsan’ın geliştirdiği sistemlerin, başka ülkelerin ürünlerine ihtiyaç duymadan Türk ordusunun ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde olduklarını kaydetti.

MUFS Geliştirme Projesi, 100 kilogram ve altındaki mikro uyduları, Alçak Dünya Yörüngesi'ne yerleştirebilecek kapasitedeki Mikro Uydu Fırlatma Sistemi'nin geliştirilmesi ve test edilmesini kapsıyor. Roketsan’ın üzerinde çalıştığı bu projeyle birlikte Türkiye uydu fırlatma, test etme, üretme alt yapısı ve üs kurma gibi avantajlara sahip olabilecek.