Roku Kanalı, Google TV'ye Eklendi

Spordan eğlenceye kadar birçok farklı alanda içerik üreten Amerika merkezli yayın kanalı Roku, bugün yayın alanında çok önemli bir anlaşmaya imza attı.

Ücretsiz olarak faaliyet gösteren Roku, bugünden itbaren Google TV’de izlenebilecek. Yeni özelliği, Google TV ve diğer Android TV işletim sistemi cihazlarına sahip kişiler tarafından artık kullanılabilir.

Roku Yayın Akışını Geniş Kitlelere Sunmaya Hazır

Roku Kanalı, ABD'de halihazırda 100 milyon kişi tarafından takip ediliyor. Yeni anlaşma sonrasında Roku Kanalı'nın kullanıcı havuzunun artması bekleniyor. Roku, her ay yenilediği yayın akışı sayesinde sürekli izleyici kazanıyor.

Geçtiğimiz ay, Formula E ve ücretsiz canlı spor organizasyonlarını yayınlayacağını belirten kanal sürekli gelişerek yayın havzasını güncel tutuyor. Buna ek olarak eğer bir Android TV veya cihazınız Google TV'niz varsa, Google Play Store üzerinden uygulamayı indirebilirsiniz. İndirdekten sonra, The Roku Kanalın ücretsiz bütün içeriklerine erişebilirsiniz.

Roku, sunmuş olduğu yayın hizmetini televizyona takılan kısa bir aparat aracılığıyla sağlıyor. Roku cihazı adını verdiği bu sağlayıcı, Amazon'da ve diğer teknolojik marketlerde satışa sunuluyor.