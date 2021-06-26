115 TL Değerindeki Rol Yapma Oyunu Ücretsiz Oldu

Normalde 115 TL fiyat etiketine sahip olan rol yapma oyunu ücretsiz oldu. Popüler video oyununa herhangi bir ücret ödemeden sahip olmak için kısıtlı süreniz var. Bu sebepten ötürü elinizi çabuk tutmalısınız.

Shadowrun Returns İsimli Rol Yapma Oyunu Ücretsiz Nasıl Alınır?

İlk olarak bilgisayarınızda yüklü olan web tarayıcısı üzerinden GOG.com web sitesini açın ve daha sonra üyelik bilgileriniz ile hesabınıza giriş yapın.

Hesabınıza giriş yaptıktan sonra üst kısımda yer alan arama butonu üzerinden "Shadowrun Trilogy" sayfasını açın.

Açılan sayfa üzerinden "Go to giveaway" butonuna tıklayın.

Shadowrun Trilogy isimli paket GOG isimli dijital oyun mağazasında ücretsiz oldu. Rol yapma oyunu türündeki Shadowrun oyunun Trilogy paketine şu anda ücretsiz sahip olabilirsiniz. Oyunu henüz oynamadıysanız elinizi çabuk tutmanızda fayda var çünkü kampanya 2 gün sonra sona erecek.

GOG sayfasında yer alan bilgilere göre 115 TL değerindeki Shadowrun Trilogy'de ana oyun, Shadowrun: Dragonfall - Director's Cut, Shadowrun: Hong Kong - Extended Edition Deluxe Upgrade, The Shadowrun Returns Soundtrack ve The Shadowrun Returns Deluxe DLC yer alıyor.

Cyberpunk temalı RPG türündeki başarılı video oyunu, 25 Temmuz 2013 tarihinde çıkışını gerçekleştirdi. Harebrained Schemes tarafından geliştirilen oyun, izometrik kamera açısına sahip. 2054 yılında geçen Shadowrun Returns ile keyifli vakit geçirebilirsiniz.

Shadowrun Returns Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows XP SP3 / Vista / Windows 7

İşlemci: 1.4 ghz ya da daha iyi bir işlemci

Bellek: 2 GB RAM

Ekran Kartı: En az 256 MB belleğe sahip DirectX uyumlu 3D ekran kartı

DirectX: 9.0

Depolama Alanı: 2 GB kullanılabilir alan

Oyunun sistem gereksinimlerine baktığımızda hemen hemen çoğu bilgisayarda sorunsuz bir şekilde oynanabileceğini görüyoruz. Oyunun Steam inceleme notlarının çok olumlu olduğunu belirtelim. Fantastik ve bilim kurgu temalarına sahip bir video oyunu arıyorsanız GOG tarafından başlatılan kampanyayı kaçırmamalısınız.

Sıra tabanlı RPG oyunu Shadowrun Returns hakkında ne düşünüyorsunuz? Dünya genelinde çok popüler bir yapım olan Shadow Returns'a ilişkin düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.