Roller Coaster’dayken iPhone’u Havada Yakaladı!

Tüm kahramanlar pelerin giymez. Bazıları sadece roller coaster’a (lunaparklarda bulunun hız treni) binen ve yıldırım hızında reflekslere sahip olan insanlardır. Bir roller coaster’da son hızla giderken havadaki bir iPhone’u yakalamayı başaran Yeni Zelandalı Samuel Kempf bunu kanıtladı. O inanılmaz anlar roller coaster’daki bir kamera tarafından da saniye saniye kaydedildi.

Yeni Zelanda’dan 1 NEWS’e konuşan Kempf, İspanya’daki PortAventura tema parkındaki Shambhala roller coaster’ına bindiğini ve yüksek hızda giderlerken birkaç koltuk önündeki bir kişinin iPhone X’ini düşürdüğünü gördüğünü söyledi. Roller Coaster’daki bir kamera tarafından o anlardaki ninja gibi refleksleri kaydedilen Kempf, "Uzun lafın kısası, onu yakaladım." dedi.

Videodaki görüntülerde, yaklaşık olarak saatte 133 km hızla ilerleyen roller coaster’daki Kempf’in, havada düşmekte olan iPhone’u yakalayabilmek için yan koltukta oturan arkadaşının üzerine doğru hamle yapıp uzandığı ve telefonu başarılı bir şekilde yakaladığı görülüyor. Bu inanılmaz ana tanıklık eden arka koltuklardaki insanların da Kempf’i tebrik ettiği görülüyor ve Kempf roller coaster tamamen durana kadar iPhone’u tutmaya devam ediyor.

1 NEWS’e yaptığı açıklamada, roller coaster durduktan sonra akıllı telefonu sahibine ulaştırdığını söyleyen Kempf, "Hem çok mutluydu hem de son derece şaşkındı. Bana sarıldı ve o inanılmaz anın videosunu benim için satın alacağını söyledi." diye konuştu.

Kempf aslında bir fistball (voleybol’a benzer bir oyun) atletiymiş ve İsviçre’deki Fistball Dünya Kupası’na ülkesi Yeni Zelanda’yı temsilen katıldıktan sonra İspanya’ya gelmiş. Kempf hakkındaki bu bilgiler, onun inanılmaz videodaki şampiyonlara yakışan hareketlerini de açıklıyor.