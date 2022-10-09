Rollercoaster, iPhone 14 Kaza Tespit Özelliğini Aldatıyor

iPhone 14'ün kaza tespit özelliği, Cincinnati yakınlarındaki bir tema parkında sorunlara neden oluyor ve iPhone'larda yaşanan yanlış kaza tespitleri, acil servislere birden fazla çağrı yapılmasına neden oluyor.

Apple'ın en yeni iPhone ve Apple Watch güvenlik özelliği olan kaza tespiti, bir araba kazasına karışıp karışmadığını tespit etmek için yerleşik sensörleri ve çarpışma verilerini kullanıyor. Sistemin eğitilmiş olmasına rağmen, rollercoaster'lara karşı bir zayıflığı olabileceği görülüyor.

Warren County İletişim Merkezi, iPhone 14'ün Eylül ayında satışa çıkmasından bu yana birden fazla iPhone kaza tespitinden çağrı aldı. Merkeze göre birçoğuna Cincinnati yakınlarındaki King Island eğlence parkındaki rollercoaster yolcuları neden oldu.

Sorun Pek Çok Bölgede Yaşanıyor

Cihazların, sürüş hareketlerini ve gürültüyü çarpışma olarak yanlış yorumlaması nedeniyle merkez tarafından Wall Street Journal'a iPhone tabanlı algılama çağrılarının çoklu kayıtları sağlandı. Chicago yakınlarındaki Six Flags Great America'da da birkaç kez benzer durum yaşandığından sorun sadece bu bölgede değil.

iPhone ve Apple Watch, acil servisleri aramadan önce on saniyelik bir uyarı sunsa da bu rollercoaster'dayken zamanında iptal edilemeyebiliyor.

Bir Apple sözcüsü bu konuyla ilgili olarak teknolojinin her konuda gönül rahatlığı sağladığını ve onu geliştirmek için çalışmaların devam edeceğini söyledi.